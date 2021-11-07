Prof. Dr. Özlü’den acı itiraf



Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandemi ve aşı konusunda SABAH'a konuştu. Prof. Özlü, "Pandemi dünya genelinde devam ediyor, hız kesmiş durumda değil. Artık 5. dalgadan bahsedilmeye başlandı" dedi.

Salgınla ilgili dalgalanmaların vatandaşların davranışlarına bağlı olduğunu belirten Özlü, "Genel itibarıyla vaka sayıları arttığında insanlar kendi çevrelerinde yakınları arasında hastalananları gördüğünde dikkatli olup tedbirlere uyuyorlar ve böylece vaka sayıları azalıyor. Fakat vaka sayıları azaldığında hemen bir rahatlama ve gevşeme oluyor ve tekrar vaka sayılarında artış görülüyor. Maalesef bu dalgalanma bütün dünyada olduğu gibi ülkelerde ve bölgelerde daha küçük çapta izleniyor. Türkiye'de de benzer dalgaları hep yaşadık. Bölgesel olarak da salgının seyri değişiyor. Kimi zaman belli bölgelerde daha yoğun görülürken, kimi zaman diğer bölgelerde yoğun hale geliyor" dedi.

Daha önceki dönemde Doğu Karadeniz bölgesinde vaka sayılarının çok yüksek olduğunu ifade eden Özlü, "Şimdi ise Batı Karadeniz bölgesindeki Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu illerinde vaka sayıları oldukça yüksek durumda. Fakat Doğu Karadeniz illerinde düşme eğilimi başlamış durumda. Tamamen insan davranışına bağlı bir durum. Tedbirli olursak, kurallara uyarsak, kalabalıklara karışmazsak, kapalı ortamlarda çok vakit geçirmezsek maskemizi takarak diğer insanlarla mesafemizi korursak , dikkat edersek vaka sayıları azalıyor" diye konuştu.

Aşılamanın önemine dikkat çeken Özlü, "Elimizde güçlü bir silah var o da aşı. Aşılanmayı hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Aşıya karşı isteksiz olan ya da aşı konusunda endişesi olan, aşı olmak istemeyen bir kesim var. En kısa zamanda bölgesel, ulusal ve küresel olarak bu salgını gölgede bırakabiliriz" dedi.