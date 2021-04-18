Prof. Gül, “oruç kalbi olumlu etkiliyor”





Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Gül, oruç tutmanın kalp hastaları üzerindeki etkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbrahim Gül, orucun kalp hastalarını olumsuz etkilediği yönünde bir bulgunun olmadığını, bunun yanında kilo kaybı, şeker kontrolünde ve kolesterolde düzelme gibi olumlu etkilerinin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gül, “Ramazan'ın birkaç tane etkisi var. Birincisi uzun süreli açlık. İkincisi tabii ki alınan gıdaların, diyetin parçaları değişiyor. İnsanlar Ramazan'da biraz daha farklı beslenme alışkanlıklarına geçiyorlar. Uyku düzeni değişiyor, bunları genel olarak değerlendirmek lazım. Bizim hastalarımıza öneri yaparken kullandığımız kanıtlar var. İkinci sınıf çalışmalar var” dedi.

“Uzun süreli açlığın olumlu etkileri var’’

Prof. Dr. İbrahim Gül, uzun süreli açlığın olumlu etkileri olduğunu belirterek, “İkinci sınıf çalışmalar var. Daha kısa süreli takiplerle yapılan çalışmalara baktığımızda uzun süreli açlığın olumlu etkileri var gibi görünüyor. Mesela şekeri düşürüyor, kolesterol parametrelerinde iyileşme sağlıyor, kilo kaybı sağlayabiliyor. Diğer taraftan baktığımızda özellikle yaz aylarında oruç tuttuğumuzda veya uzun süreli açlığa maruz kaldığımızda sıvı kaybı gelişebilir, bu da kalp hastalarını olumsuz etkileyebilecek bir durum. Şeker kontrolünde düzelme, kolesterolde düzelme kalp hastalığı açısından olumlu olabilecek parametreler” şeklinde konuştu.

"Ramazan'da durumları iyiye giden hasta sayısı fazla"

Prof. Dr. Gül, Ramazan ayında durumları iyiye giden hasta sayısının fazlalaştığını söyleyerek, “Ramazan ayında genelde sağlık durumları daha iyiye giden hasta sayımız daha fazla gibi. Belki bu uzun süre açlığın getirdiği bir şeydir. Biraz daha konsantrasyon ve motivasyon olarak kendilerini iyi hissetmelerine bağlı. Kalp ilaçlarının çoğu günde bir kere alınıyor. Bunun için de iftarla sahur arasında yine ilaçlarını aynı şekilde almalarıdır. Onun dışında tansiyon ve nabzı biraz daha sık takip etmelerini istiyoruz. İftarda ve sahurda aşırı yemekten kaçınmalarını öneriyoruz. Karbonhidrat ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalarını, bunun yerine taze meyve ve sebze, baklagiller, tam tahıllılar gibi daha sağlıklı yiyecekler yemelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.