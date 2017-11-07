Haber: Gönül Olutürk

Ülkemizin dikili ağaçlardan oluşan ilk ve tek fosil ormanı ilimiz Seben ilçesinin Hocaş köyünde tescillendi. 20 Milyon yıllık jeolojik miras olan fosil ormanın ilk çalışmaları 2012 yılında yapıldı. 600 hektarlık alan Orman Genel Müdürlüğü tarafından ‘Seben Fosil Araştırma Ormanı’ olarak tescillendi.

Hocaş köyüne gelerek bu fosil ormanını araştıran İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Akkemik, çok önemli bir jeolojik miras olduğunu ve korunma altına alınması gerektiğini söyleyerek; “ Yukarısında meşe ve ardıç, üst taraflarda ise çam, sedir ve ladin gibi ağaçlar vardı. Bolu Aladağlardaki volkanın patlamasıyla piroklastik akıntı denilen kaya parçalarıyla dolu sıcak akıntı her şeyi sürükledi. Önüne gelen göl ya da denizde aniden soğuyan akıntı nedeniyle ağaçların gövde parçaları aşağı kadar taşındı, kıyıya yakın ağaçların ise dikili gövde parçaları yerinde kaldı. Volkanik patlamanın ardından magmatik kayaçlar ve suyun altındaki ağaçlar taşlaştı. Milyon yıllar içinde bölge yükselirken deniz çekildi. Taşlaşan ağaçlar yüzeye çıktı. Bölgeye şu anda ardıç, karaçalı ve alıçların bulunduğu bir orman yapısı hakim. Bölgenin koruma altına alınması, jeoloji ve coğrafya tutkunları için bir turizm merkezi haline getirilmesi mümkün” dedi.

“30 BİN DOĞA MERAKLISI GİDİYOR”

Hocaş köyü eski muhtarı Nurullah Güler de bu bölgenin korunması için uzun süredir mücadele ediyor. Güler; “Taşların içinde ağaçları görüyor ve ilgileniyorduk. 2005’te iki Alman gelerek köyümüzde üç ay kaldı ve bazı ağaçları götürmek istediler. Buna engel olduk ve yetkililere haber verdik. Alan halen tam koruma altında değil. Detaylı bilimsel çalışma yapılıp dünyaya tanıtılırsa, bölgenin turizmi için büyük bir atılım olacak. Midilli’deki Sigri fosil ormanına yılda 30 bin doğa meraklısı gidiyor. Fosil ormanımız, bölgemizin tanıtımı ve turizm geliri için çok önemli bir jeolojik değer” dedi.