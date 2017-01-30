Haber; Erdal TANRIVERDİ

Turizm sektöründe bilgi akışı sağlayacak panellere ev sahipliği yapan EMITT, bu yıl da dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizm profesyonellerini, turizm belde ve kuruluşlarını ziyaretçilerle buluşturdu. Fuar kapsamında düzenlenen panellerden bir tanesi de 'Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler' isimli panelde oldu. Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut oldu.

Aşçılık mesleğinin doğduğu şehir Mengen´in aşçılık tarihini anlatan Bulut konuşmasında, “

1985 yılından itibaren bilimsel ve akademik eğitimle desteklenen aşçılık mesleği Mengen’de aşçılık ve gastronomi eğitimi bakımından Türkiye de ilk örnekleri hayata geçirdik. Mengen de bundan sonrada Aşçılık ve Gastronomi eğitimine katkı verecek yeni projeleri planlamaya devam ediyoruz. Türkiye ve Dünyaya yıllardır sayısız aşçılar yollayarak turizm sektörüne katkı vermiş olan Mengen’i, Türkiye’de olduğu gibi Dünyada da mutfak eğitimi bakımından sayılı aşçılık ve gastronomi kentlerinden biri yapmak azmiyle hareket ediyoruz. İlçemizin eko turizm ile tercih edilen bir şehir olması için tüm kurumlar ile gelişen ve yaşanacak bir Mengen için emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.