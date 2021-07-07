Program belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Platformu,17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 87. Yılı kutlamaları Bolu Valiliği resmi programı çerçevesinde gerçekleştirecek. Bolu Platformundan yapılan açıklamada, “Bolu Platformu olarak program çerçevesinde bir dizi etkinliklerle, Bolu halkını da dahil ederek Atamıza yaraşır bir organizasyon ile kutlamak istiyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç hissettiğimiz şu günlerde tüm platform üyelerimizi etkinliklerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Katılımınız Bolu halkına güç katacaktır” ifadelerine yer verildi.

15,16,17,18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan program Platform tarafından şu şekilde açıklandı;

“Yamaç Paraşütü Gösterileri 15,16,17,18 Temmuz 2021 Abant Gün boyu,17 Temmuz 2021 Cumartesi Şehir Üstü 1000-1100 Anıtpark ve İzzet Baysal Caddesi (Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği)

17 Temmuz 2021 Cumartesi

10.00 Bisiklet Etkinliği

Başlangıç Karacasu (Bisiklet Kulübü)

10.15 Koşu Etkinliği

Başlangıç Karacasu Yolu Berk Köyü Sapağı (Atletizm Kulübü)

10.30 Offroad Etkinliği

Şehir Turu Başlangıç Valilik Önü (BOLOFF Kulübü)

13.30 Bolulu aşçılarımızın hazırlayacağı “Atatürk’ün sevdiği yemekleri” “seçilmiş kadınlarımıza” ikramı, plaket takdimi.

19.00 Tiyatro Etkinliği

Bolu İl Kültür Md. Tiyatro Salonu (Adile Naşit Tiyatro Grubu)

Valilik Meydanı Sahne Etkinlikleri

20.00 Barkovizyon gösterisi, Şiir Dinletisi,

Halk Oyunları Gösterisi (Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği),

Konser ve sahne etkinlikleri.”