Programa çıktılar, evden atıldılar



Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz haftalarda TLC televizyonunda yayınlanan Temizlik Avcıları programı, ilimiz Bolu’da üniversite okuyan 5 gencin evine konuk oldu. Programın videosu sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye’de fenomen hale gelince üniversitelilerin başına gelmeyen kalmadı. Programı izleyen ev sahibi önce gençlerden hesap sordu, ardından da evden çıkmalarını istedi. Ev sahibinin tavrı karşısında neye uğradıklarını şaşıran Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 5 genç yeni bir ev aramaya başladı. Ancak kaldıkların evin pis görüntüsü o kadar hızlı yayılmıştı ki gençleri karşısında gören hiçbir ev sahibi onlara ev vermeye yanaşmadı.

TANJU ÖZCAN’A SESLENDİLER

BAİBÜ öğrencisi üniversiteliler, Show TV’nin haber bültenine konu oldu. Yayınlanan program sonrası başlarına geleni anlatan üniversiteliler yaz okulunun başladığını, ancak kalacak ev bulamadıkları için Bolu’ya gelemediklerini söylediler. Üniversiteliler ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da bir çağrıda bulunarak kendilerine ev için kefil olmaları halinde bu durumun bir daha yaşanmaması için söz verdiler.