“Proje 2020 yılı itibariyle 96 çocuğa ulaştı”

Haber: N. Halid Altundal

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, müdürlük bünyesinde yürütülen Okul Destek Proje ile ilgili yaptığı açıklamada proje ile ilgili bilgiler verdi. 2018 yılı Ağustos ayında uygulamaya geçilen Okul Destek Projesi kapsamında ilimiz Bolu’da yaşayan dezavantajlı çocukların akranları ile eşit seviyede eğitim almaları ve aynı şartlarda sosyal yaşantılarını sürdürmeleri için gerekli desteği sağladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit yaptığı açıklamada, “2018 yılında 74 çocuk ile hayata geçen bu projede 2020 yılı itibariyle 96 çocuğa ulaştı. Dezavantajlı çocukların tamamına eğitim materyali desteği sağlanmış olup, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılan Eğitim ve İşbirliği Protokolü kapsamında projede yer alan çocuklardan yüzme bilmeyen 20 çocuk yüzme kursuna gönderilerek yüzme öğrenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca yine proje kapsamında bulunan dezavantajlı çocuklar için Kapadokya bölgesine, Konya, Antalya ve İstanbul illerine tarihi ve kültürel geziler düzenlenmiştir” dedi.

ÇOCUKLARA EĞİTİM, SPOR, SANAT ALANINDA DESTEK

Koçyiğit açıklamasının devamında ise şunları söyledi: “2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönemi için ilimizde eğitim öğretim faaliyetine devam eden bir İngilizce kursu ile ortak bir çalışma düzenlenmiştir. Okul Destek Projesi kapsamında yer alan ve 8. Sınıfa devam eden 10 öğrenciye liseye hazırlık sınavları kapsamında 1 yıl süreyle ücretsiz İngilizce kursu açılmıştır. Proje kapsamında yer alan 2 öğrenci ücretsiz olarak çocuk kulübüne yerleştirilmiştir. Yine yüzme bilmeyen 10 öğrencinin yüzme kursu kaydı yaptırılmış ve antremanları başlamıştır. Projemizde yer alan, sanata yeteneği olup kendini geliştirmek isteyen çocuklarımız için resim kursu açılmıştır. Ayrıca yine proje kapsamında yer alan, İngilizce kursuna bir dönem boyunca devam eden ve akademik başarılarında yükseliş sağlayan çocuklarımız ilimizde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezine götürülerek profesyonel kayak hocaları eşliğinde kayak sporu ile tanıştırılmış olup ilk defa bu sporu deneyimlemişlerdir.”

Koçyiğit son olarak ise Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün her alanda çocukları desteklemeye devam etmekte ve yapılan çalışmalar neticesinde çocukların hedeflerine ulaşma yolunda önlerindeki engelleri kaldırmakta olduklarını söyledi.