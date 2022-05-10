Proje Başvuruları Başladı!

Haber: Uğur Balaban

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak.

Aşağıda yer alan Başvuru Rehberlerine göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecek.

DESTEKLENECEK PROJELER;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteği projeleri:

- 2022 Yılı 2. Dönem Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Rehberi

- Engelli Hibe Desteği Projesi Başvuru Kılavuzu

Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 10 Haziran 2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmekte. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.

E&S Eğitim ve Danışmanlık şirketinin kurucusu Serap Kocaarslan yaptıkları faaliyet konularını açıkladı;

-Devlet yatırım teşvikleri

-Kırsal Kalkınma Yatırımları Proje Hazırlama

-KOSGEB Teşvikleri

-TÜBİTAK teşvikleri

-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvikleri

-AR-GE Teknoloji Üretim ve Yerlileştirme destekleri

-İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

-Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

-E-Ticaret hizmeti

-Firmaya özel eğitim

-SGK Teşvikleri

-İnsan kaynakları hizmeti

-ERP sistem kurulumu