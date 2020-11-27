Proje başvuruları başladı





Haber:Erdal Tanrıverdi

İş-Kur’dan yapılan açıklamada, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarının fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verileceği ifade edildi. Verilecek desteğin amacının engelli ve eski hükümlülerin kendiişlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, “www.iskur.gov.tr sitemizde yayınlanacak olan 2021/1. Dönem güncel başvuru rehberi ve formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan komisyonun değerlendirmesi sonrasında desteklendirilecek. Desteklenecek projeler ise, engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler ve korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler projelerini hazırlayıp bir asıl ve bir kopya olarak elden veya posta yoluyla 18 Aralık 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize veya hizmet merkezlerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Konuya ilişkin duyuru, mevzuat, proje rehberi ve proje başvuru formları www.iskur.gov.tr sitemizin duyurular sayfasında yayınlandı” denildi.