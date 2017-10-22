Haber: Semih Baykal

Boluspor TFF 1. Lig 9’uncu hafta karşılaşmasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Balıkesirspor Baltok’u konuk etti. Boluspor, sahadan 4 – 2 mağlup ayrılırken, kırmızı şimşeklerin gollerini Akubueze ve Caner Cavlun kaydetti.

Karşılaşmaya Boluspor ilk atağında gol atarak başlasa da ilerleyen dakikalarda Balıkesirspor Baltok 3 gol birden atarak skoru 3 – 1’e getirdi. İkinci yarıda Boluspor topu ayağında daha çok tuttu istediği golü sonunda Caner Cavlun ile buldu. İlerleyen dakikalarda baskıyı kaybeden Boluspor, penaltıdan yediği golle 4 – 2 yenik duruma düştü. Boluspor ligin 9’uncu haftasında 8 puanla 14’üncü sırada kaldı.

Taraftar isyan etti. Haftalardır yüzü gülmeyen taraftar skora isyan ederek karşılaşmanın ilk yarısının 30’uncu dakikasından itibaren Teknik Direktörü Fuat Çapa’yı istifaya davet etti.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Çağatay Şahan**, 1. Yardımcı Hakem Deniz Turgut*, 2. Yardımcı Hakem Gökhan Memişoğlu*, 4. Yardımcı Hakem Erkan Özdamar**

Sarı Kartlar: Cevahir (Balıkesirspor Dk. 35), Yusuf Emre Gültekin (Boluspor Dk. 42), Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Dk. 52), Andre Dos Santos (Boluspor Dk. 55), Sefa Yılmaz (Boluspor Dk. 74)

İlk 11’ler

Boluspor: Ertuğrul Taşkıran**, Arapi, Poepon, İrfan Başaran* (Guido Koçer** Dk. 76), Akabueze**, İshak Çakmak*, Melih Okutan* (Sefa Yılmaz* Dk. 45), Pedro Franco, Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin* (Andre Dos Santos** Dk. 45), Caner Cavlun**

Balıkesirspor Baltok: Vukovic**, Cüneyt Köz*, Bülent Cevahir*, Oğuz Yılmaz*, Glumac*, Cumali Bişi*, Nizamettin Çalışkan*, Kethevoama, Otoo*, Abdulkadir Özgen***

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Balıkesirspor’un vuruşları ile başladı.

Karşılaşmanın 4’üncü dakikasında Boluspor’un sol kanattan İrfan ile kullandığı kornere Poepon kafa vuruşu yaptı kaleci çıkardı. Dönen topa gelişine vuruna Akabueze takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 6’ıncı dakikasında Balıkesirspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Otoo skora denge getirdi.

Karşılaşmanın 35’inci dakikasında Balıkesirspor’da Cevahir, İshak Çakmak’a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 37’inci dakikasında Balıkesirspor’un yine sol kanattan geliştirdiği atakta içeri açılan ortaya Abdulkadir Özgen düzgün bir kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. Balıkesirspor 2 – 1 öne geçti.

Karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında Balıkesirspor’un atağında ceza sahası alanın dışından yerden vuruş yapan Otoo farkı iki ye çıkardı. Skor 3 – 1.

Karşılaşmanın 42’inci dakikasında Yusuf Emre Gültekin rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu Boluspor 1 – 3 Balıkesirspor Baltok.

İkinci yarı başlama düdüğü öncesi Boluspor’da Melih Okutan yerine Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin yerine Andre Dos Santos oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

Karşılaşmanın 52’inci dakikasında Balıkesirspor’da Nizamettin Çalışkan rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 55’inci dakikasında Boluspor’da Andre Dos Santos rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 62’inci dakikasında Boluspor’un sol kanattan yaptığı atakta içeri tek başına giren Caner Cavlun’un uzak köşeye şutu direkten ağlarla buluştu. Skor Boluspor 2 – 3 Balıkesirspor Baltok.

Karşılaşmanın 74’üncü dakikasında Boluspor’da Sefa Yılmaz rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 74’üncü dakikasında Balıkesirspor’da Kethevoama oyundan alınırken, Furkan Çil oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 76’ıncı dakikasında Boluspor’da İrfan kenara gelirken, Guido Koçer oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 82’inci dakikasında Nizamettin Çalışkan oyundan alınırken, yerini Mehmet Boztepe’ye bıraktı.

Karşılaşmanın 85’inci dakikasında Balıkesirspor’un atağında kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın, Abdulkadir Özgen’i yere düşürmesi sonucu hakem penaltı verdi. Özgen, penaltıyı gole çevirerek skoru tekrar 4 - 2 yaptı.

Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın 90 + 1’inci dakikasında Abdulkadir Özmen kenara gelirken, Sedat Şahintürk yerine dahil oldu.

Karşılaşma konuk ekibin 4 – 2’lik üstünlüğü ile sona erdi.