Proje doğru yeri yanlış

Haber: Volkan Yılmaz

Yeniçağa halkının büyük tepki gösterdiği ve istemediği enerji depolama alanı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi İl Genel Meclisi’nde görüşüldü. Yaşar Yüceer başkanlığında gerçekleştirilen Eylül ayı son toplantısında gündeme gelen konu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık komisyonunun oy çokluğu ile onayladığı proje mecliste de 7 red oyuna karşılık 16 evet oyu ile kabul edildi.

“PROJE DOĞRU YERİ YANLIŞ”

Yapılması planlanan projenin Yeniçağa gölüne ve gölün çevresinde bulunan canlılara, endemik bitkilere zarar vereceğini belirten İl Genel Meclisi CHP Grupbaşkanvekili Erhan Beykoz “Türkiye’nin yüzde 35 beyaz etini karşılayan Bolulu firmaların bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Bir o kadar da çevreye yapmış oldukları etkiler ve çevre ile ilgili sonuçları bizi bir o kadar da üzüyor. Fakat ismi anılan ilgili firmanın yapmış olduğu çok doğru, çok olumlu projesinin onaylamamak mümkün değil. Bu projelerin hem ilgili firma hem de diğer firmaların da buna öncü kabul edip bu tür sektörlere hayata geçirmelerini temenni ediyorum. Fakat şurada bir yanlış var ki, hepimizin de çok net bildiği bizimde yaklaşık 2.5-3 aydır üzerinde çalıştığı bir yanlışı dile getirmek istiyorum. Türkiye’de yaklaşık 20 tane gölümüz ramsar programında ve bu programda olan göllerden bir tanesi de Yeniçağa gölüdür. Bizim grup olarak yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda bu programın dışında da yaklaşık 250 tane göçmen kuşun olduğu kuş cenneti, balığı, torfu ve endemik bitkileriyle bir ilçenin geleceğini sağlayacak olan Yeniçağa gölü bu projeden ve bu projenin sonucuna çıkacak küllerden sonra mahvolacaktır. Yaklaşık 60 ton ile 90 ton arasında bir atığı enerjiye dönüştürecekler ama biz çevreyi koruyalım derken bir ilçeyi yok etmeyi göze alamayız. Bunun içinde yapmış olduğumuz tüm çalışmalar ve elde ettiğimiz veriler çerçevesinde projenin doğru yerinin yanlış olduğunun altını çizerek ve bu projenin Bolu’da artarak devam etmesini temenni ederek biz bu projeye red oyu vereceğiz. Red oyu kararı sadece grubumuz değil, bütün çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış bir gerçektir. Ben ve grubum vicdanen bir ilçenin yok olmasını göze alamadığımız için bir doğru ile bir yanlışı yan yana koymak gerekmediğini düşünüyor ve çıkacak kararın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“YENİÇAĞA’NIN SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK”

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Erdoğan Yetkin de red oyu vereceğini belirterek “Yeniçağa il genel meclisi üyesi olarak projenin bende doğru olduğuna inanıyorum ancak yeri yanlış. Hakim rüzgarların estiği bir yerde yapılan proje ileride gerçekten göle, göldeki endemik bitkilere, balıklara ve Yeniçağa’nın sağlığına zarar vereceğinden benden grupta ve mecliste red oyu kullanacağımı bildiririm” dedi.

“BU TAMAMEN AYMAZLIKTIR”

Projeye karşı olmadıklarını fakat bu projenin Yeniçağa’ya büyük zarar vereceğini belirten CHP İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Karadoğan ise “Son dönemlerde çevre ile ilgili doğa ile ilgili Türkiye genelinde doğa tahribatlarının önünü açan yasalar çıkıyor. Türkiye genelinden başlarsak, Çanakkale Kaz Dağları, Artvin Hopa’daki HES’ler, özellikle Kıbrıscık’daki ormanlarımızın ne kadar kesebilirseniz kesin diye kesim çekim işleri bunlar gelecek nesillere yarın adına bizim için onlara güzel bir doğa iyi bir çevre bırakmayışımızın hesabı mutlaka sorulacaktır. Gelecekteki evlatlarımıza, torunlarımıza güzel bir çevre iyi bir doğa bırakmak için onları korumalıyız. Yeniçağa’da yapılan yanlıştır. Biz özel sektörün girişimci çabalarının işsizliğe çare olacağını biliyoruz. Biz özel sektörü karşımıza almıyoruz. Çünkü bu ülkede 14 milyonu aşan bir işsizlik varken biz bu projeye asla karşı değiliz. Fakat çevreye ve doğaya Yeniçağa’ya zarar vereceği kuşkusuz. Onun için bu tür yerler Yeniçağa halkının üst düzey görevlilerin uyanık olarak buraya bu tesisin yapılmaması konusunda gerekli kamuoyunu oluşturması gerekti. Tesis yapılmış biz bugün ayağa kalkıyoruz. Bu tamamen aymazlıktır. Yeniçağa umarım kurtulur, gerekli önlemler alınır” şeklinde konuştu.

“BİR GERÇEĞİ GÖZ ARDI EDİYORUZ”

Tavuk gübrelerinin Bolu ovasına büyük zarar verdiğini ve bu yüzden bu tesisin yapılması gerektiğini savunan CHP İl Genel Meclisi üyesi Bedri Pehlivan “Bir gerçeği göz ardı ediyoruz. Hep Yeniçağa’yı konuşuyoruz fakat bir de Bolu ovası var. Yeniçağa’yı bende seviyorum ama bu tesis yapılmazsa bir milyon 200 bin tavuğun gübresi çıktığı zaman Bolu ovasına dökülecek. Pis bir koku oluşuyor, yediğimiz patatesler zehir saçıyor. Vatandaşımız mecburen bunu tarlaya döküyor, bunun ne kadar zararlı olduğunu bilmiyorlar. Ne Yeniçağa’yı mahvedelim ne de Bolu ovasını mahvedelim. Burada ortak bir çözüm bulalım ve iki tarafı da kurtaralım. Tesis Yeniçağa’ya ne kadar zarar verecek, bu gübre Bolu ovasına ne kadar zarar verecek araştıralım ona göre karar verelim” dedi.

“YENİÇAĞA HALKI KENDİ KADERİNİ KENDİ TAYİN ETSİN”

Alınacak olan kararı Yeniçağa halkının kendisinin vermesi gerektiğini vurgulayan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Beşli “Yeniçağa gölü gibi yüzlerce bitkiyi, yüzlerce kuşu barındıran bir doğal güzelliği bizler atalarımızdan miras değil çocuklarımıza bırakacağımız bir emanettir. Bu yüzden bu emanete sahip çıkmak zorundayız. Rapor okundu burada oylanacak. Burada kaç kişi bu tesis hakkında kaç kişi bilgi sahibi. Sadece teknik bilgiler verildi oraya verilecek zararlar veya oraya yapılacak tesis ne kadar faydalı kimsenin bilgisi yok. Bilgi verilmeden sadece parmak kaldırarak bir ilçemizin kaderini oylayacağız. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz bir bilgimiz yok. 2 aydır bu tesis ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Proje doğru ama o projenin kurulduğu yerde çevresindeki doğal güzelliklerin yok olduğu söyleniyor. Tesis kurulduktan birkaç ay sonra oradaki doğal güzellik gittikten sonra hepimizin vicdanı sızlayacak ama iş işten geçmiş olacak. Yeniçağa ile ilgili benim bir önerim var. Gelin oraya bir sandık koyalım. Yeniçağa halkı kendi kaderini kendi tayin etsin. Ya biz bu sandığı koyacağız yada Yeniçağa’dan gelen iki tane il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızın sözünü dinleyeceğiz. Oradan seçilip gelip burada onları temsil eden kişileri dinlemezsek onları rencide etmiş oluruz. Başkanımızın devamlı vurguladığı bir şey vardır. Herkes kendi yöresini tanıyan bilen kişilersiniz. Yeniçağa’daki arkadaşlarımızda oradaki sıkıntıları bildikleri için bu rapora red oyu kullanacaklar” ifadelerini kullandı.

“11 KURUMDAN GÖRÜŞ ALINDI”

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ise 11 kurumdan olur alındıktan sonra bu projenin meclise geldiğini belirterek “Burada gerçek olan şu devletimiz bir hukuk devletidir. Kanunlarla yasalarla ve bu kanun çerçevesinde çıkartılmış yönetmeliklerle sevk ve idare edilir. Belirlenmiş kriterlere göre işleyiş sürdürülür. Bu proje durup dururken bu şirketin bu vatandaşın ben projeyi meclise sunayım da buranın onayını alayım dediği bir proje değildir. Bu proje 28.06.2019 tarihinde yani 15 ay önce İl Özel İdaresi’ne müracaatı yapıldı. İl Özel İdare’de İmar Müdürlüğü’ne müracaat ediliyor. İmar Müdürlüğümüz ne yapıyor, yasalar çerçevesinde belirlenmiş kriterlere göre kurumların görüşlerini alıyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Karabük Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, SEDAŞ İşletme Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 53.Şube Müdürlüğü, Bolu Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü ÇED Şubesi, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün olduğu 11 kurumdan burası ile ilgili bir talep var, bununla ilgili olurunuz var mıdır sorusu soruldu. Bu kurumların olurları alındıktan sonra yaklaşık 50 sayfalık bir dosya hazırlandı. Yani bütün bu endişeler giderildikten sonra süreç bize geliyor. Dolayısıyla bizim burada İl Genel Meclisi grubu olarak duygularımızla değil bağlı olduğumuz 5302 sayılı İl Özel İdaresi yasasının yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz ay dosyadaki bir evrak eksikliğinden dolayı tereddütsüz geri gönderdik. Beyaz et sektörü ile ilgili konuşacağız. Türkiye’de Bolu gibi yüzde 35’i karşılayan kümelenmiş bir yer yok. Gerçekten sorunları da birlikte getirmiş vaziyette. Bununla ilgili son yıllarda atılan adımlar çerçevesinde beyaz et sektörüne kapalı kümesler, kapalı alanlar belirlenmiş. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu konu ile ilgili olarak saatlerce günlerce konuşabiliriz ve ben bütün arkadaşlarımıza duygu ve düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum ama gerçek olan şey şu bu proje yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 11 kurumun onayı alınarak meclisimize gelmiş bir projedir” şeklinde konuştu.