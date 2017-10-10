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10 Ekim 2017 Salı
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    • Proje eğitim semineri düzenlendi

    Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği TÜBİTAK eğitim semineri düzenlendi.

    10 Ekim 2017 Salı 13:07
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    Proje eğitim semineri düzenlendi
     Haber: Ceylan Beykoz

    Eğitim seminerinin açılışına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürleri Muvafık Kılıç ve Levent Şener, Bolu MARKA Yatırım Destek Ofisi Sorumlusu Tolga Kaya öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ar-Ge Biriminde Süleyman Yardımcının ilimizde biten ve devam eden projelerin istatistiklerini ve amaçlarını anlattığı sunumla başlayan açılış programında Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fatih Kürşat Cansu TÜBİTAK proje hazırlama eğitimi verdi. Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Bizim asıl hedefimiz öğrencilerimizi yetiştirmek ve başarılı bireyler olmasını sağlamaktır. Başbakanımızın 2019’a kadar hedef koyduğu tekli öğretime geçişi biz Bolu’da gerçekleştirdik. Akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve sportif yönden başarılı öğrenciler yetiştirmek için tüm eğitim camiamızla çalışıyoruz. Okul proje ve yatırımlarımızın yanı sıra bilimsel çalışmalarımız da devam ediyor. Geldiğim günden bu yana Ar-Ge ekibimizle daha fazla ve daha dolu projeler yapmak için sıkı çalışıyor ve bu doğrultuda TÜBİTAK, Marka ve Avrupa Birliği projeleri çalışmalarımızı arttırıyoruz. Eğitim seminerlerimizle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin proje çalışmalarına destek olmak istiyoruz. Sizden ricam bu fırsatları iyi değerlendirmeniz ve verim almanızdır.” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Müdürlüğü, Ar-Ge, Birimince

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