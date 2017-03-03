İŞBİRLİĞİ VE 13 ÖĞRENCİYE ÖDÜL

Enerji sektöründe bir ilk olan ve öğrencileri araştırmaya, hayal kurarak, yenilikçi projelerle, elektriğin, üretimi, iletimi ve dağıtımı, çevre ile uyumu ya da elektriğin güvenli kullanımıyla ilgili konulardan biri ile yarışmaya katılmaya teşvik eden uygulama sektörde olumlu bir örnek oluşturdu. Proje Fikri Yarışması adıyla uygulanan yarışmada sadece yazılı olarak projesini anlatması istenen öğrencilerden ilk üçüne büyük ödül verilirken, 10 öğrenciye de mansiyon ödülü verilecek. SEDAŞ sektörde üniversitelerle işbirliği kapsamında bir yarışma başlatan ve bu uygulamasını başarı ile sürdüren dağıtım şirketi olarak öncü ve örnek oldu.

BAŞVURU WEB SAYFASINDAN

SEDAŞ yöneticileri, öğrencilerin SEDAŞ’ın www.sedas.com web sayfasından ulaşabilecekleri başvuru formlarına, proje fikirlerini aktararak, 31 Mart 2017 tarihine kadar sedaş web sayfasından yarışmaya kolaylıkla başvuru yapabileceklerine dikkat çektiler.

YARIŞMA ÖRNEK OLDU

Yarışmaya Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet BaysalÜniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde“Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” ve “Bilgisayar”,“(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, BilgisayarTeknoloji ve Bilişim Sistemleri)bölümlerinde eğitim gören 3. ve4.sınıf üniversite öğrencileri katılabiliyor. SEDAŞ’ın bölgesindeki 5 Üniversite ile işbirliği kapsamında yaptığı bu proje diğer dağıtım şirketlerine de örnek oldu.Bazı dağıtım şirketleri bu uygulamayı kendi bölgelerinde gerçekleştirmek üzere SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile iletişime geçtiler.