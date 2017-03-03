banner128

banner101

03 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Proje Fikri Yarışması Örnek Alınıyor

    SEDAŞ’ın, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği ve sürdürülebilir olmasınıhedefleyerek bu yılda başlattığı ve öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanan “Proje Fikri Yarışması” diğer dağıtım şirketleri tarafından da örnek alınıyor.

    03 Mart 2017 Cuma 09:48
    Bu haber 25 kez okundu
    Proje Fikri Yarışması Örnek Alınıyor

    İŞBİRLİĞİ VE 13 ÖĞRENCİYE ÖDÜL

    Enerji sektöründe bir ilk olan ve öğrencileri araştırmaya, hayal kurarak, yenilikçi projelerle, elektriğin, üretimi, iletimi ve dağıtımı,  çevre ile uyumu ya da elektriğin güvenli kullanımıyla ilgili konulardan biri ile yarışmaya katılmaya teşvik eden uygulama sektörde olumlu bir örnek oluşturdu.  Proje Fikri Yarışması adıyla uygulanan yarışmada sadece yazılı olarak projesini anlatması istenen öğrencilerden  ilk üçüne büyük ödül verilirken, 10 öğrenciye de mansiyon ödülü verilecek. SEDAŞ sektörde üniversitelerle işbirliği kapsamında bir yarışma başlatan ve bu uygulamasını başarı ile sürdüren dağıtım şirketi olarak öncü ve örnek oldu.

    BAŞVURU WEB SAYFASINDAN

    SEDAŞ yöneticileri, öğrencilerin SEDAŞ’ın www.sedas.com web sayfasından ulaşabilecekleri başvuru formlarına,  proje fikirlerini aktararak, 31 Mart 2017 tarihine kadar sedaş web sayfasından yarışmaya kolaylıkla başvuru yapabileceklerine dikkat çektiler.

    YARIŞMA ÖRNEK OLDU

    Yarışmaya Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet BaysalÜniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde“Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” ve “Bilgisayar”,“(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, BilgisayarTeknoloji ve Bilişim Sistemleri)bölümlerinde eğitim gören 3. ve4.sınıf üniversite öğrencileri katılabiliyor. SEDAŞ’ın bölgesindeki 5 Üniversite ile işbirliği kapsamında yaptığı bu proje diğer dağıtım şirketlerine de örnek oldu.Bazı dağıtım şirketleri bu uygulamayı kendi bölgelerinde gerçekleştirmek üzere SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile iletişime geçtiler. 

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ’ın, Geçtiğimiz, Yıl, Ilkini, Gerçekleştirdiği

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129