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08 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Proje katılanlar Gerede’de bir araya geldi

    Genç MÜSİAD ve YBA projesine katılmaya hak kazanan üniversiteli öğrencileri Gerede’de akşam yemeğinde buluştu. Yemekte Genç MÜSİAD'ın faaliyetleri anlatıldı.

    08 Ocak 2018 Pazartesi 12:04
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    Proje katılanlar Gerede’de bir araya geldi

    Haber: Ceylan Beykoz

    Sinevizyon gösterisi ile desteklenen gecede YBA’nın akademik takvimi hakkında bilgi verildi. KOSGEB ile ortak projelerin anlatıldığı gecede bu buluşmaların ise 3ay süreceği belirtildi. Tanıtımların ardından üyelerle ile sohbet edildi. Sohbet bölümünde üniversite hayatı, gençlerin hedefleri ve sorunları üzerinde duruldu. Geceye İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ersin Kaşka,Doç.Dr.Feridun Kaya ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi iş adamı Ali Sağol katıldı.Programda söz alan misafirler programa desteklerini ifade ettiler.

    Gecede konuşan Genç Müsiad Başkanı Mehmet Aydın şunları söyledi: “Genç Müsiad olarak bu sene en değer verdiğimiz ve ikincisini düzenlediğimiz projemizi yüksek bir katılımla başlattık. Başvuran üniversiteli arkadaşlarımızı mülakatlar sonucunda Young Business Academy çalışmasını başlattık. Young Business Academy ile lisans ve ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefi olan, kararlı, girişimci yeniliklere açık ve ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedefliyoruz. Bizler gençlerimizin üniversite hayatı bittikten sonra atanamadıkları için şikayet eden, iş başvurularından olumsuz yanıt alan gençler değil daha üniversite hayatı bitmeden şirketlerin bünyesine katmak için uğraştıkları aranan, talep edilen insanlar olmasını istiyoruz. Bu kapsamda akademi bünyesinde  KOSGEB ile birlikte vereceğimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak girişimcilik yolunda ilk adımlarını atmış olacaklar. Bununla birlikte alacakları dil kursuyla daha donanımlı hale gelecekler. Yine program kapsamında gençlerimizi önemli yerel ve ulusal firmaların yöneticileri CEO’larıyla bir araya getirerek deneyim paylaşımları yapmayı hedefliyoruz. Gençleri iş adamlarıyla bir araya getirerek fikir sermaye ortaklığı kurmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda eğitimlerini tamamladıklarında bu firmalarda staj yapma imkanı olacaktır. Burada çeşitli aşamalardan geçmiş girişimci gençlerimiz var bu projenin onlara çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu projenin üniversite ve şehir arasında bir köprü kurmasını temenni ediyorum. Katılımlarından ve desteklerinden dolayı misafirlerimize teşekkür ediyorum’ dedi.

    Anahtar Kelimeler: Genç, MÜSİAD, YBA, Projesine, Katılmaya

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