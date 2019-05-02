Proje Pazarında dereceler belli oldu

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTMER) ile Düzce Üniversitesi Düzce Teknopark tarafından düzenlenen Bolu-Düzce Ar-Ge Proje Pazarı’nın 3’üncüsü gerçekleştirildi. Projeler, İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde sergilendi. BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, BAİBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Mustafa Yaman, Düzce Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin ve BAİBÜ TTMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Belenli projeleri inceleyerek, proje sahiplerinden bilgi aldılar. Ardından İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren proje sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı ve iGlobal Kurucu Ortağı Doç. Dr. Şahin Gök, inovasyonun değişen dinamikleri konusunda yaptı. Ar-Ge’de batı odaklı dünyanın doğu odaklı dünyaya doğru bir değişim yaşadığını anlatan Doç. Dr. Gök, proje üretmek isteyen akademisyen ve Ar-Ge uzmanlarına önerilerde bulunarak, şunları söyledi: “Doğunun yaptığı aslında çok basitti. Taklit etti, taklit etmekten çekinmedi. Ar-Ge yapalım, yeni fikirler, yeni ürünler, katma değerli birtakım sonuçlar ortaya çıkaralım, lakin odaklanmamız gereken şey, dünyanın ne yaptığına bakmak. Esas olan nereye doğru bir akışın olduğunu görebilmek. Ülke olarak yaptığımız hatalardan biri sürekli yeniliğe odaklanmamız, inanılmaz girişimci bir toplumumuz var. Ele aldığınız konularda, dünyada neler yapılmış? Bunların Türkiye’deki uygulamalarını geliştirin. Bunların üzerine eklemekle arkası gelecektir. İlla dünyada ilk kez yapılacak bir fikrin peşinden koşmaya gerek yok. Varolan fikirlerin üzerine bir şeyler koyarak devam edebilirsiniz.”

Bolu-Düzce Ar-Ge Proje Pazarı’nda Öğrenci Ödülü, “Engelli Çocuklarda Fizik Tedavi İçin Eğlenceli Hareket Sistemi” projesiyle Karabük Üniversitesi’nden Pembe Buse Kayalı’ya verildi. Kayalı’ya ödülünü Prof. Dr. İbrahim Belenli verdi. Akademisyen Ödülü’ne ise “Sıvı Ürünlerin Pastörizasyonu Amacıyla Geliştirilen Dikey UV Sistemi” projesiyle BAİBÜ’den Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek layık görüldü. Prof. Dr. Akdemir’e ödülü Prof. Dr. Aydın Him tarafından takdim edildi. Sanayi Ödülü’nü ise “Hexagon Ofisler İçin Flexible Çalışma İstasyonu Tasarımı” projesiyle Lineadecor Ar-Ge Merkezi’nden Mustafa Şafak aldı. Şafak’a ödülünü, Prof. Dr. İdris Şahin takdim etti.

Tören kapsamında BAİBÜ Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Analiz Hizmeti arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol metni, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından imzalandı.

Bolu-Düzce Ar-Ge Proje Pazarı, ödül alamasa bile dikkat çeken projelerle doluydu. Ev ve ofislerde kullanmadığımız zamanlarda da enerji harcamaya devam eden cihazlarda enerjiyi keserek önemli ölçüde tasarruf sağlayacak bir sistem ile banyolarda sıcak su gelene kadar suyun akıtılmasını önleyen ve ortalama 50 litre su tasarrufu sağlayan sistemin yer aldığı projeler, güncel sorunlara çözüm üretmeleri açısından dikkat çekti. Yine ortak kullanım alanlarında insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaları en aza indirmeyi amaçlayan Bitkisel Antibakteriyel Kaplama projesi ile bir ağaç çeşidi kullanılarak depremi yaklaşık 15-240 dakika öncesinden haber verecek canlı bir uyarı sisteminin yer aldığı projeler de önemli projeler arasında yer aldı.