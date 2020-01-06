Proje Pazarından BAİBÜ’ye 2 Ödül

Haber: N. Halid Altundal

BAİBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi TTMER, Düzce Üniversitesi, Bolu ve Düzce Teknokentleri, TÜBİTAK, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA ile Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulamaları ve Araştırma Merkezi DÜSİMER iş birliğinde, 4’üncü Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarı gerçekleştirildi. Etkinlikte, akademisyenlerin ve girişimcilerin geliştirdikleri prototipler sergilendi; dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi. Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, BAİBÜ TTMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Belenli, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler, iş dünyasından katılımcılar, girişimciler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarı’na başvuru sayısının sürekli arttığını kaydederek, artık geleneksel hale gelen proje pazarında sergilenen çalışmaların, iş fırsatlarını da arttırmasını temenni etti.

BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman ise, akademi camiasının bu tür proje pazarlarında ön planda olması gerektiğini söyledi. Üniversitelerde üretilen ve geliştirilen prototiplerin, ticaret ve sanayide üretime dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yaman, Avrupa ülkelerinin 2000’li yılların başında bu sisteme geçtiğini, ülkemiz üniversitelerinin de bu yolda ilerlemeleri gerektiğini belirtti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarı’nın kurumsallaştığını ve sürdürülebilirliğini kanıtladığını söyledi. Konuşmaların ardından katılımcılar, Düzce Teknopark’ta sergilenen projeleri inceleyerek, proje sahiplerinden bilgi aldılar.

AKADEMİSYEN ÖDÜLLERİ BAİBÜ’YE

Düzce-Bolu Ar-Ge Proje Pazarı kapanış programında dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin iki projesi, Akademisyen Ödülleri kategorisinde birincilik ve üçüncülük ödüllerini aldılar. BAİBÜ Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi NÜRDAM’dan Prof. Dr. Ercan Yılmaz, Prof. Dr. Hüseyin Karaçalı ve Öğr. Gör. Ramazan Lök’ün “Mevcut Platinyum Sıcaklık Sensörlerinin Yerli Üretimi ve Duyarlılıklarının Geliştirilmesi” projesi birinciliğe layık görüldü. BAİBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Akif Hakan Kurt, Fatma Avcıoğlu, Derya Kılıçaslan, Alaaddin Gündeş, Mehmet Ali Kurt ve Cansu Kara Öztabağ’ın “Antibakteriyel Özellikli Kuersetin Yüklü Gümüş Kitosan Nanopartiküllerin Sentezi” projesi ise üçüncü oldu.