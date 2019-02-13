Proje tanıtım programına davet

Haber: C. Kutay Aykan

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Bahçelievler Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnafını ve vatandaşını üzmeyeceklerini dile getiren Özcan “Bolu’ya dair 59 adet sosyal, teknik proje ve vaatlerimiz var. Bolu’yu çok daha güzel noktalara taşımak, Bolu’ya hizmet etmek için belediye başkanlığına aday olduk. Esnafımızı ve vatandaşımızı üzmeyeceğiz. Dayatmacı belediyecilik anlayışını sona erdirip, istişare dönemini başlatacağız. Ayrıca, 15 Şubat Cuma günü 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz aday ve proje tanıtım toplantısına tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:15