Proje yarışmasından ödülle döndüler

Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde yapılan TOBB 75. Genel Kurulu’nun ilk gününde, TOBB’nin tüm Türkiye’deki 365 oda ve borsa genelinde yaptığı Oda/Borsa Proje yarışmasında başarı gösteren oda ve borsalara ödül takdim edildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası da Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen ve MARKA’dan o tarihe kadar alınan en yüksek hibe tutarını Bolu’ya kazandıran ilk gümrüklü geçici depolama tesisi projesi ile katıldığı yarışmada, dış ticaret kategorisinde 365 oda ve borsa arasında ilk 5 içinde yer alarak önemli bir başarı elde etti. TSO adına Başkan Türker Ateş’e ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu takdim etti.

Törene Başkan Türker Ateş’in yanı sıra TSO TOBB genel kurul delegeleri Cavit Demir, Fatih Yamaner, Gürhan Gökdemir ile Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sertaç Günay ve Genel Sekreter İsmail Gören katıldı.