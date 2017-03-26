Haber: Ceylan BEYKOZ

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi’nden bir heyet, büyük uğraşlar sonucu ve talep toplama süreci tamamlanan Büyük Sanayi Sitesi Projesini yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak üzere Perşembe günü Bolu’ya geldi.

Sanayiyi ve taşınacağı yeri gezdiler

Bolu Belediyesi’nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere kentte bulunan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve ilgili müdürlük personeli, bugün mevut sanayi sitesinde ve sanayinin yeni taşınacağı yerde gezdi. Bolu’nun vizyon projeleri arasında yer alan “Yeni Sanayi Sitesi Projesi” hakkında bilgiler alan heyet, öğleden sonra da Bolu Belediyesi’ni ziyaret etti.

Heyetin son durağı Bolu Belediyesi oldu

Manisa heyetini kabul eden ilk isim olan Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya, Bolu’da hayata geçecek birçok proje ile ilgili bilgiler verdi. Heyet, daha sonra ise Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’la bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde Yılmaz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ve diğer personelle sohbet ederek, kentsel dönüşüm projeleri ve diğer çalışmalar hakkında tecrübe paylaşımında bulundu. Samimi bir havada gerçekleşen ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile buldu.

Kaya: “Başarılı proje için öncüleri takip etmek durumundasınız”

Öte yandan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gördüğü projelere hayran kaldığını belirtti. “Bolu Belediyesi ile çok faydalı teknik istişare toplantısı yaptık.” diyen Kaya, paylaşımında “TOKİ ile yürütmüş oldukları başarılı projeler yanında, Bolu'nun kaderini değiştirecek örnek projelerini inceledik. Eğer özgün başarılı proje çıkarmak istiyorsanız çok çalışmak ve bu alanda öncüleri takip etmek durumundasınız. Ta ki örnek alınıncaya dek” ifadelerini kullandı.



