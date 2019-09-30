Projeler bir bir gerçekleşiyor

Haber: BMA

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, firma yetkilileri, birim müdürleri ve basın mensupları katılım sağladı. Ankara Hamam önü dokusunun yansıtılacağı yaklaşık maliyeti 8 buçuk milyon TL olan arasta projesi, 925 metrekare arsa üzerine yapılacak. 3 bin metrekare olan arsanın 925 metrekaresi için yapılan ihalenin ardından ihaleyi kazanan KA Restorasyon firması ilk kazmayı önümüzdeki günlerde vuracak. Tamamlandığında içerisinde 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir inşaat alanına sahip olmuş olacak.

Arastayı 6 milyon 950 bin TL’ye yapmayı taahhüt eden firma 780 günlük teslimat süresini de daha erken bitirip tamamlamayı taahhüt etti. 11 Kasım 2021 tarihinde bitirilmesi planlanan projeyi Gerede Belediyesi kredi kullanmadan kendi bütçesi ile hayata geçirecek.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar söz konusu proje hakkında yaptığı açıklamasında; “Kitirler Mahallemizdeki ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyette bulunan dükkânlar ve Kültür sitesi yıkılarak yerine şehir siluetine uygun tarihi görünümlü bir proje planladık. 05 Eylül 2019 tarihinde ihalesini yaptığımız projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Ülkemize, İlçemize ve Hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun” dedi.