Haber: BMA

Göreve geldiği günden beri TBMM Divan Kâtip Üyesi Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’yle yaptığı uyumlu çalışmalar sonrasında kısa bir sürede birçok projeye imza atan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, geçtiğimiz günlerde Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yapımı biten ve inşaatı devam eden çalışmaları incelediler.

İlk olarak önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak olan Şehir Hastanesini gezen heyet, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Hastanede tedavi olan hastalarla da sohbet eden heyet, ardından havaların düzelmesiyle birlikte zemini, koşu yolu ve tel örgüleri değiştirilerek yenilenecek olan stadyumda incelemelerde bulundu. Heyet ardından sırasıyla yapımı tamamlanıp hizmete açılacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu, yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaat çalışmalarını, geçtiğimiz yıl temelleri atılan ve taşınma süreci resmen başlayan Deri Organize Sanayisini, yapımı tamamlanmak üzere olan Efeler Deri Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Daha sonra faaliyete geçen Galericiler Sitesine giderek esnaflarla kısa bir süre sohbet eden heyet son olarak yapım çalışmalarına başlanılan Cezaevi inşaatı ve geçici hayvan barınağı alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yapılan incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizden bu güne kadar yaptığımız çalışmalarımızla halkımızdan tam not aldık. Tabi ki bu projelerin İlçemize kazandırılmasında Bolu Milletvekilimiz, Divan Kâtip Üyesi Sayın Fehmi Küpçü’nün büyük, gayret ve çabası çok önemli. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük projelere imza atarak Gerede’nin çehresini değiştireceğiz. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Fehmi Küpçü’ye çok teşekkür ederim” dedi.

Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise ilçede devam eden çalışmalara ilişkin şunları söyledi: “Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a yaptığı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçemizin değişimi-dönüşümü noktasında elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız, yapıyoruz. Belediye Başkanımız ile birlikte Şehir Stadyumu, Yüzme Havuzu, Deri Organize Sanayi Galericiler sitesi, Cezaevi inşaatı ve Şehir Hastanemizde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah İlçemizin daha yukarılara çıkması için Belediye Başkanımız ve tüm kademelerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”