“Projelerimiz devam edecek”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Rotary Kulübü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile bu yıl 11.si düzenlenen Toplum Liderleri Geliyor Ufuk Geliştirme Programı’nın 4.oturumu 12 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Bolu Rotary Kulübü Başkanı Zehra Aydın bu haftaki oturumla ilgili yaptığı açıklamada, “İnternet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler de 4.haftaya geldik. Konusunda uzman konuşmacı konuklar ve konularla ZOOM üzerinden gerçekleşen seminerler dizisinin bu haftaki konu ve konuşmacıları ‘Girişimcilik’ konulu sunumuyla Hasan Aksoy ve ‘Etkili İletişim’ konulu sunumuyla Saadet Şen Öner olacak. Bu yıl 11.yılını fiziki olamasa da ZOOM ekranları üzerinden yapabiliyor olmanın haklı gururu ile pandemi sürecini gençlerimiz için fırsata dönüştürdüğümüz projelerimizin devam edeceğini Bolu Rotary Kulübü olarak müjdelemek isteriz” dedi.

HASAN AKSOY KİMDİR?

1967 yılında Rize’de doğdu 1974 yılında ailesinin Bolu’ya taşınması sebebiyle Bolu’da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1988 yılında arkadaşıyla birlikte pastacılık ile ticarete başladı.

1992 yılında ortaklıktan ayrılarak Deniz Pastanesi markasıyla kendi işletmesini açtı Gıda sektörünü yakından takip ederek güncel yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda işletmesini geliştirerek 1996 yılında Türkiye de büyük şehirlerde açılmaya başlayan cafe-restoran işletmelerini araştırarak Bolu’nun ilk cafe-restoranını açtı 1997 yılında Bolu da açılan Migros mağazasının unlu mamüller reyon işletmeciliğini alarak yeni bir pazara girmiş oldu ve bu sayede Türkiye’nin birçok ilinde market unlu mamüller reyon işletmeciliği yaptı. 1999 yılında dünyada sürekli büyüyen ve ülkeler geliştikçe Pazar payı artan ve aynı zamanda yaptığı işlerle bağlantılı olan çikolata üretimine başladı. 2000 yılında çikolatayı markalaştırarak BOLÇİ BOLU ÇİKOLATASI markasını tescilletti. Çikolata tüm dünyada kabul gören, kurumsal yapının kurulabileceği, her zaman geliştirebileceğiniz bir sektör olduğundan yatırımlarını hep bu yönde yaptı. BOLÇİ çikolata bu gün 800 ü aşkın çeşidiyle, yaklaşık 400 çalışanıyla, 26 Ülkeye ihracat yapan Türkiye’de her ilde satışı olan bir marka haline geldi. Yaşamı boyunca ticareti, üretmeyi, iş geliştirmeyi hep önde tutan Hasan AKSOY ‘’Yaşadığın ilin sosyal ekonomik yapısına katkıda bulunmalısın.’’ felsefesiyle birçok Sivil Toplum Örgütü’nde Yönetim Kurulu üyelikleri yapmıştır.

SAADET ŞEN ÖNER KİMDİR?

İlk Türk Kadın Motivasyon konuşmacısı olan Saadet Şen Öner, bireysel ve kurumsal alanda “Motivasyon, Yetenek ve Gelecek” konularında özel olarak seminerler ve konuşmalar yapmaktadır. Sektörel farklılıklara göre içerik oluşturmadaki uzmanlığı, dönüşüm hedefindeki stratejik bakış açısı, izleyiciye enerjik, esprili yaklaşımı ve iz bırakan etkileşimli konuşmalarıyla tanınır. 20 yılı aşkın süredir iş yaşamında başarıyla uygulamış olduğu kişinin potansiyelini zirve performansa çıkarmayı hedefleyen tekniklerle, on binlerce insanın hayatında ölçülebilir değişimler oluşturmuştur. Dünya Fütüristler Birliği "World Future Society" üyesi olan Öner, Ankara Üniversitesi Dijital Dönüşüm Platformu Danışma Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları (TÜSİAV, ASTOP, GGYD, TEMA, ANGİAD) ile birlikte gerçekleştirdikleri büyük katılımlı toplantılar, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde buluştuğu gençler, konuk olarak katıldığı televizyon programları ile geniş kitlelere potansiyelleri konusunda ilham vermektedir. Kendini geleceğe meraklı, yeteneğin peşinde bir insan olarak tanımlamaktadır.