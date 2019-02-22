Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan CHP Eski İstanbul milletvekili Umut Oran'ın sahibi olduğu Domino tekstil fabrikasını ziyaret etti. Umut Oran ile de kısa süreli sohbet eden Özcan, işçilerle de görüşerek sorunlarını dinledi. Bolu'yu çok daha güzel bir şehir haline getirmek istediği için aday olduğunu belirten Özcan, projelerini anlattı. Bolu'nun Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir hayali olduğunu ifade eden Özcan "59 sosyal-teknik proje ve vaatlerimizi gazete halinde hazırladık ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu gazeteleri de saklamanızı istiyoruz. 5 yıl sonra eğer o gazetede yazan projelerimizle ilgili olarak verdiğimiz sözleri tutmazsak bize hesap sorun. Biz Bolu'yu Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri haline getireceğiz. Projelerimizin hepsi ayakları yere basan projeler" dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 15:59