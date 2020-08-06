“Projem neden 6 aydır onay bekliyor?”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. oturumu, Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Hisar Tepesine yapılması planlanan proje de gündeme geldi. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tanju Özcan, AK Parti Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü’ye sitem etti. Başkan Özcan projeyle ilgili açıklamasında, “AK Parti binasının karşısında bulunan yer. Anıtlar kurulundan onaylatmışız. Alkoliklerin mekânı, uyuşturucu kullananların mekanı… Anıtlar Kurulu projemizi onaylamış, Bakanlık projemizi onaylamış. Aylardır Bakan Yardımcısının önünde uygulama izni bekliyor. Aylardır bekliyor, neden bekliyor? Bakan Yardımcısına da sordum sebebini, burada bulunan herkes de biliyor” dedi.

“UYGULAMA İZNİNİ KİM VERDİRTMİYOR?”

“Para istemiyorum, pul istemiyorum” diyen Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamasının devamında, “Orada Fırka Tepesi’nde bir güzelleştirme yapılmalı mı? Yapılmalı! Her gün parti binasından baktığınızda karşınıza orası çıkıyor. ‘Orayı güzelleştirelim’ diyoruz. Projenin özüne itiraz eden yok. Bakan Yardımcısı da ‘doğru bir proje’ diyor. Zaten iki kez onaydan geçmiş bir proje. Ben bunu daha önce de anlattım; kimseyi suçlamadan, dikkatli kelimeler seçerek… Ama neden benim projem 6 aydır bekliyor? Hibe istemiyorum, para istemiyorum. Uygulama iznini kim verdirtmiyor Bakan Yardımcısına? Bir sorun bakalım Milletvekillerinize” diye konuştu.

“BOLU’NUN YARARINA OLACAK BİR İŞE ENGEL OLMAYIN, AYIPTIR”

“İyi niyeti de kötü niyeti de söylerim ben” diyen Özcan son olarak ise şu ifadelere yer verdi: “Fatih Bey katkı yaptı mı? Yaptı. ‘Allah razı olsun’ dedik mi? Dedik. En azından yardımcı oluyor. Olamadığı konular var. Ama ben en azından Fatih Beyin iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama aynı iyi niyeti bir tanesi ile 8 yıl birlikte görev yaptık. Bir tanesi de bizim partimizin üyesiyken tanışırız kendisi ile, diğer Milletvekilimiz. Ancak bir türlü bir istişare sağlayamadık. ‘Hazmedince geleceğiz’ dediler. Aradan bir buçuk yıl geçti, yani ne zaman hazmedeceksin artık. Ben özel bir katkı beklemiyorum. Bolu’nun yararına olacak bir işe de engel olmayın ya, ayıptır.”

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 12:37