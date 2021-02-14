Projenin Eylül’de bitmesi hedefleniyor

Haber: BMA

Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi arasta bölgesinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış atıl vaziyette bulunan dükkânlar ile Kültür sitesi yıkılarak yerine şehir siluetine uygun tarihi görünümlü toplam 2139 metrekare inşaat alanında bulunan arasta projesinde çalışmalar devam ediyor.

Hava şartlarının el vermesi ile birlikte çalışmaların yapılmadığı ayların telafisi için ekipler projeyi bitirmek için aralıksız çalışıyor. Çalışmalar kapsamında binanın çatısı kapatıldı, dış cephenin sıvanması ile birlikte binanın içinde de ahşap doğrama kapılar, pencereler ve tavan başta olmak üzere sıva ve rötuş çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın girişimleri ile hayata geçirilen proje tamamlandığında alan içerisinde 12 dükkan, 6 ofis, 1 kafeterya, 1 restoran, Millet Kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkanları yer alacak. Bodrum hariç 2 kat olan proje 2 bin 139 metre karelik ihtişamlı bir cazibe merkezi haline gelecek. Projenin bu yıl Eylül ayı gibi tamamlanması hedefleniyor.