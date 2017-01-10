HABER: Esra ÖZTÜRK

“Bolu’nun turizm potansiyelini Türkiye’den Türk Cumhuriyetleri’ne, Rusya’dan Avrupa ülkelerine kadar dünyanın farklı yerlerine taşımayı hedefliyoruz” diyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu’nun cazip doğal güzelliklerini mevsimlere göre yansıtan film projesinin ardından, şehrin tarihi, kültürel zenginlikleri ile yöresel mutfak lezzetlerini de yansıtan yeni tanıtım filmi projelerini hayata geçireceklerini kaydetti.

“Dört Mevsim Bolu” Projesi kapsamında yapılan filmlerden ilki olan “Dört Mevsim Bolu-Sonbahar”ın geçtiğimiz günlerde tamamlandığına dikkat çeken Yılmaz “Bolu, dünyada dört mevsimin en güzel yaşandığı şanslı ve özel şehirlerden biri. Cennet gibi bir doğamız var. Sonbaharda yapılan çekimlerle ortaya çıkan ilk tanıtım filmi, yüreğimize dokundu, şehrimizin ne kadar özel, ne kadar güzel olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. ‘Tabiatın Kalbi’ diye nitelediğimiz şehrimizin etkileyici tüm tabiat güzelliklerini dünyaya göstermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de ilk defa yapılacak

Türkiye’de ilk defa bir şehrin mevsimsel güzelliklerinin ayrı ayrı aktarılacağı bir projeye imza atmaktan mutlu olduklarını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

“Bolu’yu tanıtmak için artık sözlerden daha fazlasına ihtiyacımız vardı. Şehrimizin çok güzel olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Ancak bu güzellikleri hakkıyla anlatan, gerçek potansiyelimizi yansıtan filmlerimiz yoktu. Çok uzun zamandır düşündüğümüz bir projeyi hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. İlk defa bir şehir, tabiat zenginliklerini mevsimlere göre tanıtacak, o da Bolu olacak. Diğer şehirlere de bu konuda öncülük edeceğimize inanıyoruz. Tanıtım filmlerimizle, dünyayı ve Türkiye’yi doğal güzelliklerimizi görmeye davet edeceğiz.

İlk defa tüm ilçeler bir filmde buluşuyor

Bolu’nun Seben’den Göynük’e, Mudurnu’dan Mengen’e, Dörtdivan’dan Gerede’ye, Kıbrısçık’tan Yeniçağa’ya kadar her köşesi saklı cennet gibi. Hala biz Boluların bile bilmediği, görmediği, gitmediği nice güzel yerimiz var. Göllerimiz, yaylalarımız, dağlarımız ormanlarımız ve bitki örtümüz ile Bolu muhteşem bir şehir. Biz Bolu’yu turizm şehri yapmaya kararlıyız. “Dört Mevsim Bolu” tanıtım projesi ile Bolu ve tüm ilçelerinin her mevsimde ayrı güzellikte yaşanan doğal zenginliklerini ortaya koyacak bir projeye imza atıyoruz. Tüm ilçelerimizle birlikte bu hedefe kilitlenmeliyiz. Tanıtım filmleri ile ilk defa Bolu’nun tüm tabiat güzellikleri ilçelerini de kapsayarak şekilde yansıtılacak”

“Bolu’yu dünya kenti yapacağız” diyen Yılmaz “Şehrimizde alt yapı, üst yapı çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. Bolu’yu marka şehir yapmak, dünyada yaşanabilir kentler arasında ilk 10’a sokmak için çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan da şehrimizin turizmde cazibe merkezi olması için potansiyelinin tanıtılması için projeler hazırlıyoruz. Türk Cumhuriyetlerinden Avrupa’ya ve dünyaya Köroğlu’nu ve Bolu’yu tanıtmak için yaptığımız çalışmalarda güzel sonuçlar almaya başladık. Adım adım, ilmek ilmek dokuyarak hedefimize ilerliyoruz. ‘Tabiatın Kalbi Bolu’nun doğal güzelliklerini etkileyici filmlerle de tüm Türkiye’ye ve dünyaya aktaracağız” sözleriyle Bolu’yu turizm şehri yapmaya kararlı olduklarını aktardı.

Dört mevsim bolu projesi bir yıl sürecek

Bolu Belediyesi tarafından “Dört Mevsim Bolu” konsepti ile gerçekleştirilen projede, Bolu’nun tabiat güzellikleri, ilk defa tüm ilçelerini de içine alacak şekilde mevsimlere göre ayrı filmler halinde yansıtılacak. Proje kapsamında her mevsimde yapılacak çekimler ardından tamamlanan filmler gösterime girecek.

Her biri 8-10 dakikalık mevsim filmlerini içeren 4 tanıtım filminin tamamlanmasının ardından “Dört Mevsim Bolu” adlı 25-30 dakikalık bir belgesel de hazırlanacak. Proje kapsamında ayrıca 1-2 dakikalık spot filmler de oluşturulacak. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Rusça versiyonları da olacak tanıtım filmleri ile Bolu’nun cennet doğasının Türk Cumhuriyetlerinden Rusya’ya, Avrupa’dan tüm dünyaya aktarılarak tanıtılması da hedefler arasında yer alıyor.

Dört mevsim bolu-sonbahar” filmi tamamlandı

Bir yıl boyunca devam edecek projenin ilk filmi “Dört Mevsim Bolu-Sonbahar” Bolu’dan başlayarak, Seben’den Mudurnu’ya, Yeniçağa’dan Dördivan’a, Kıbrısçık’tan Gerede’ye, Göynük’ten Mengen’e kadar sonbahar güzelliklerini görsel bir şölen olarak sunuyor. Yaklaşık 20 gün süren sonbahar çekimlerinde film ekibine Bolu Belediyesi’nden Muzaffer Yıldırım ve Tahir Zorlu rehberlik etti. İlçelerde yapılan çekimlere ise ilçe belediyelerinden yöreyi iyi bilen isimler katkı sundu. Tabiatın mucizelerine tanık olunan filmde, kışa doğru başlayan yolculuğun da izleri sürüldü.

Yapımını NeSS İletişim’in üstlendiği filmin yönetmenliğini uzun yıllar NTV, TRT gibi televizyonlarda yönetmenlik yapan, çok sayıda tanıtım filmi, belgesel çekimine imza atan, çok sayıda ödüle sahip Zülküf Aydın yapıyor. Filme, Türkiye’de çok sayıda film, belgesel ve tanıtım filmlerinden aşina olduğumuz Mehmet Atay ses veriyor. Ünlü tiyatrocu Atay’ın etkileyici sesiyle, Cenk Salma ve Harun Köybaşı’nın çekimleriyle, Emrah Bora’nın kurgusuyla gerçekleştirilen filmin metni ise Nesrin Sevimli’ye ait. “Dört Mevsim Bolu-Sonbahar” filmi çekimlerle birlikte yaklaşık 2 aylık bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktı.

Sonbahar mucizesine tanık olmak

Yedigöller’den Gölcük’e, At Yaylası’ndan Ayıkaya’ya, Mudurnu’dan Göynük’e, Seben’den Kıbrısçık’a, Dörtdivan’dan Yeniçağa’ya, Gerede’den Mengen’e sonbaharın izlerinin takip edildiği filmdeki sahnelerle, Bolu’nun cennet gibi köşelerinde bu mevsimde yaşanan mucizevi dönüşüm anlatıyor. Kanyonlardan yürüyüş rotalarına, göllerden ormanlara, yaylalara kadar muhteşem manzaraları aktaran film, izleyicilere ‘Bolu’da sonbahar’ı keşfetmeye davet ediyor. İzleyicileri Atay’ın güçlü sesine eşlik eden etkileyici müziklerle, yağlı boya tablo gibi görüntülerle Bolu ve ilçelerinde tabiat turuna çıkaran filmde “Sonbahar rotasının en güzel adresinin Bolu” olduğu mesajı veriliyor.

“Dört Mevsim Bolu” Projesinin kış çekimlerine ise kısa bir süre içinde başlanacak. Bu filmle de Bolu’da kışın en güzel doğa görüntüleri aktarılacak.

Proje filmlerinin sosyal medya dahil çok sayıda iletişim platformunda yayınlanmasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası toplantılarda da gösterilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında Bolu Belediyesi tarafından bir tanıtım seti hazırlanacak ve çekimler sürecinde çekilecek fotoğraflarla ““Dört Mevsim Bolu” adlı fotoğraf sergisi de düzenlenecek.

Projeye katkı verenlere teşekkür

Bolu’yu dört mevsimdeki doğal güzellikleriyle yansıtan bir tanıtım filmi projesinin gerçekleştirilmesini uzun zamandır istediğini belirten Yılmaz, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Projenin kış, ilkbahar, yaz filmleriyle devam edeceğini ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Her projede olduğu gibi bu bir ekip işi, emek işi. Projenin koordinatörlüğü, Belediye Başkan Yardımcımız Emine Davarcıoğlu ile Seben Belediye Başkanımız Süleyman Özbağ tarafından yürütülüyor. Bir yıl sürecek projeye ilçelerdeki belediye başkanlarımız da destek veriyor. Göynük Belediye Başkanımız Kemal Kazan’a, Yeniçağa Belediye Başkanımız Recai Çağlar’a, Mudurnu Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl’e, Dörtdivan Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu’na, Gerede Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a, Mengen Belediye Başkanımız Turhan Bulut’a, Kıbrısçık Belediye Başkanımız Doğan Dağ’a ve Seben Belediye Başkanımız Süleyman Özbağ’a katkıları ve Bolu’yu turizmde cazibe merkezi olma hedefinde birleşmeleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu film projesi güzel bir başlangıç. Turizm şehri olmak için tüm ilçelerimizle, STK’larımızla, iş dünyamızla birlikte daha yapacak çok şeyimiz var.”