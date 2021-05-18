

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclis Toplantısı Mayıs Ayı 1. Oturumunda ortam gerildi. Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, ‘projesi yok’ eleştirisinde bulunmuştu. Bunun üzerine belediye meclis toplantısında AK Partili meclis üyelerine bana hesap sorun diyerek üsteleyen ve Suat Güner’e lafını esirgemeden, Başkan Özcan “Ama bu konulara vakıf olmamış daha yeni siyasi anlamda söylüyorum töngemen bir il başkanı daha benim neler vadettiğimi bilmeden projesi yok demesi, projeye boğarım. Korkuyorsunuz çağırınca anlatacaklarımın sizi de etkilemesinden korkuyorsunuz” diyerek sert çıktı.

“BELEDİYE TARİHİNİN EN ÜRETKEN SENESİNİ YAŞAYACAĞIZ 2021 YILINDA”

Özcan, “Ya kardeşim sen bizim bu sene ne kadar ihaleye yaptığımızı biliyor musun? Ben demedim mi? ‘arkadaşlar beni çağırın AK Partiye, başkan yardımcılarımla geleceğim’ dedim vazgeçtim. Tek başıma geleceğim. İddiası ne? Proje üretmiyormuşuz. Size eşofmanlı Şevket Hoca’nın anlattığı gibi anlattım. Dedim ki şuana kadar verdiğim 59 tane sözün yüzde 45’ini tamamlamışız dedim. Şunu teklif ettim kendi il başkanıma da dedim beni partiye çağırın. Bana diyor ki il başkanım ‘biraz daha az konuş çok daha çalış’ diyor. Çalışmıyorsun demiyor. Benim çalışkanlığımı tartışmıyor. Ama AK Parti İl Başkanı ‘projesi yok’ diyor. Hodri meydan dedim. Tek başıma geleceğim AK Partiye. Basın mensupları gelsin canlı yayınlasın. Muhalefet olarak Bolu’da sizin göreviniz bu bana soruları sorun. Hangi alanda proje üretmemişiz, şu alanda eksiksiniz deyin. Eğer eleştirilerinize katılırsam katılıyorum da derim. Ben kendimle barışık bir insanım. Ama hesap vermek istiyorum hesap vermesi gerekenler bana hesap sormuyor. Sonrada projesi yok diyor. El insaf el insaf belediye tarihinin en üretken senesini yaşayacağız 2021 yılında. Yerel yönetimlerden sorumlu Ali Haydar Bey vardı AK Partide ki toplantıya onu da çağırın. Teknik adamlar çağırın, imar konusunu iyi bileni çağırın hepsini çağırın bana hesap sorun arkadaşlar. Davet bekliyorum sizden” ifadelerini kullandı.

“PROJEYE BOĞARIM”

Başkan Özcan, “Toplanın hepiniz İl Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, konunun uzmanları bana hesap sorun. Basında bunu aynen yayınlasın tek başıma geleceğim diyorum. Orada bana desin ki ‘projen yok’ ben diyeyim ki bak Sayın Güner, şunlar, şunlar, şunlar…anlatayım. Eşofmanımı da giyeyim tek tek anlatayım. Ya niye çağırmıyorsunuz beni. AK Parti düşman bir parti değil ki daha il başkanı atandı ben gittim ilk hayırlı olsun ziyaretini yaptım. Ak Parti benim düşmanım değil ki ama AK Partiye vatandaş yerel yönetimde muhalefet görevi verdi. Hesap sormak için ben size diyorum ki ben geleyim diyorum davet yok. Sayın İl Başkanı’nı ziyaret ettik insan bir iadeyi ziyarete gelmez mi? Milletvekilleri, ‘halkın iradesi halkın iradesi’ derler yıllarca, kardeşim millet iradesini göstermedi mi? 2 sene 2 aydır bir milletvekili hayırlı olsun, ne yapıyorsun, eleştirim var sana demez mi? 2 sene geçti hesap sorun bana. Ama bu konulara vakıf olmamış daha yeni siyasi anlamda söylüyorum töngemen bir il başkanı daha benim neler vadettiğimi bilmeden projesi yok demesi, projeye boğarım. Korkuyorsunuz çağırınca anlatacaklarımın sizi de etkilemesinden korkuyorsunuz. Çağırın siz oraya beni orada ki 3-5 kişiden hayır duası alırım” dedi.