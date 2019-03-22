Projeyle hükümlüler 2 bin fidan dikecek

Haber: BMA

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yürütülen proje kapsamında 81 ilde eş zamanlı ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi. Proje kapsamında “Adalet Ormanı” olarak adlandırılan ağaçlandırma alanlarından biri de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ana kampüsünde yer aldı. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nda Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da BAİBÜ Adalet Ormanı’na sarı çam ve mavi ladin fidanları dikti.

Adalet Ormanı’nda gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğine; Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, il müdürleri, STK temsilcileri ile bakanlık görevlileri katıldı.

Proje kapsamında, BAİBÜ Gölköy Yerleşkesindeki Adalet Ormanı ile Gerede Meslek Yüksekokulu kampüsündeki alana yaklaşık 2000 civarında sarı çam ve mavi ladin fidanları dikilecek. Fidanlar, ceza infaz kurumlarındaki yükümlü ve hükümlüler ile bakanlık personelleri tarafından dikiliyor. Projeyle, yükümlü ve hükümlülerin ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevreye karşı olan duyarlılıklarının artırılması ve topluma yeniden kazandırılmaları hedefleniyor. Fidanların dikiminin ardından bakım ve geliştirme çalışmaları da iki bakanlık tarafından yapılmaya devam edecek.

Fidan dikim töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, böyle bir projenin içinde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nda 81 ilde fidan dikim törenleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Önder Yaman, yükümlü ve hükümlülerin çalıştığı proje kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne yaklaşık 2000 fidan dikileceğini kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise yaptığı konuşmada, projenin önemine dikkat çekerek, “Üniversitemizin logosunun üzerinde ‘Doğanın Kalbinde Bir Üniversite’ diye yazar. Sayın Başsavcımdan gelen teklifi değerlendirdik ve bu araziyi tahsis ettik. Burada bir hatıra olsun ve yıllarca anılsın istedik. Bizim kültürümüzde çevre çok önemlidir. Hatta Peygamber Efendimiz, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ buyurmuştur. Çevreye bu kadar ehemmiyet veren bir dinin mensuplarıyız. Bu yüzden bu projenin içinde olmaktan da memnunuz. İnşallah bu tür etkinlikleri hep beraber, el ele daha da kuvvetlendiririz” ifadelerini kullandı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise, Ormancılık Günü ve Haftası ile Nevruz Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de Adalet ormanlarının tesis edildiğini vurgulayarak, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyet duyduğunu söyledi; hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, fidan dikiminin ardından sona erdi.