Promosyon yarışı kızışıyor

Haber: Süleyman Kurt

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da yaklaşık 10 bin liraya varan promosyonları alabilmek için erken saatlerde bankaların önünde bekleyen vatandaşlara sözleşme uyarısı!

Promosyonlar için yüksek paralar teklif eden bankalar, emeklilere çeşitli koşullar ön plana sürerek sözleşmeler imzalatıyor. Sözleşmeler içine ustaca yerleştirilmiş, “yeni emekli getirme, kredi kartı kullanma, belli limitlerde harcama şartı ve otomatik ödeme talimatı verilmesi” gibi başlıklar yer alıyor. Emeklilere bu başlıkları yerine getirmeleri karşılığında ekstra promosyon ödemesi vaat ediliyor. Emekliler promosyon ücretini alabilmek için sayfalarca olan banka sözleşmelerini okumadan imzalıyor.

Bankalar asıl promosyon ücretlerini vermek için birçok emekliden bu vaatleri yerine getirmesini talep ediyor. Oysa promosyon almanın tek şartı 3 yıl süreyle maaşını o banka şubelerinden alma sözü vermek.

BORCU OLAN EMEKLİ BAŞKA BANKAYA GEÇEMİYOR

Bankaların bir diğer şartı ise kişilerin bankaya borcu olmaması. Vatandaşların maaşlarını aldıkları bankaya borcu olduğu takdirde, bir diğer bankanın promosyonunu almak için kendi bankasıyla olan sözleşmesini fesih edemiyor. Böylelikle geçecekleri bankanın promosyonunu alamamış oluyor.