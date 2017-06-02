Haber: Kasım Şahin

Yapılan açıklamada, "Gölcük Tabiat Parkına yapılan girişler esnasında alınan ücretlerin miktarlarının belirleme hak ve yetkisi Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait olup işletmeci sıfatıyla tarafımızın ücret belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

Tüm girişlerde yasal prosedüre uygun olarak araçlara yazar kasa fişi verilmektedir. Ancak yoğunluk esnasında Gölcük Tabiat Parkına gelen misafirlerin bekletilmemesi ve araçların kuyruk olmasını engellemek amacıyla ücretin araç başına alınması ve tek fiyat uygulaması olması nedenleriyle fişlerin toplu olarak fazla kesilmesi olayı nadiren de olsa gerçekleşebilmektedir.

Gölcük girişinde ayrıca araç takip sistemi mevcut olup her gün sonunda araç giriş çıkışları tek tek kontrol edilmekte ve muhasebesel kayıt buna göre yapılmaktadır.

Belediyespor Kulübü Derneği; malum olduğu üzere yerelde amatör spora ve sporculara destek veren zaten kuruluş amacı da sporu desteklemek ve bu vasıtayla nihai hedef olarak turizm kenti olma yolunda ilerlerken bunun içine spor turizmini de ilave etmeyi amaçlayan dolayısıyla gelirlerini bu yolda harcayan bir yapıya sahiptir.

Durum bu minvaldeyken sosyal medya üzerinden 'dönen fırıldak, soygun' gibi ifadelerin sırf saat yanlışlığı yüzünden sarf edilmiş olması Belediyespor Kulübü Derneği olarak tarafımızı rencide etmiştir. Konu ile alakalı yasal yollara başvurma hakkımız saklı kalmak üzere durumu ve üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi.