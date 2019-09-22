Protokol bu düğünde buluştu

Haber: Esra Perçin

Düzenlenen nikah törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu eski Valileri Ahmet Zahteroğulları ve Ali Serindağ, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği(BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Koca’nın yanı sıra sanat, siyaset, spor camiasından birçok tanınmış isminde yer aldığı yaklaşık bin davetli katıldı. Bolu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Yılmaz ve Alaaddin Yılmaz çiftinin oğulları Tolgahan Yılmaz ile Güder çiftinin kızları Semra Güder 22 Eylül (Cumartesi) günü Koru Hotels & Sps Conventıon’da gerçekleştirilen nikâh töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, nikah töreni sonrasında mutlu çifte evlilik cüzdanlarını teslim etti ve çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Kıyılan nikah sonrası dünya evine giren Semra-Tolgahan çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu. Davetliler nikah töreni sonrasında verilen kokteyl ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Bizde Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.