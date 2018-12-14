Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bir insanı tanımak onunla kaynaşmak için ne lazım diye bir soru sorsam cevabınız ne olur? Sizi bilmem ama ben tanımak istediğiniz kişiyle çok vakit geçirmek ve eğlenceli bir şeyler yapmak isterim. Ancak öyle karşımdaki kişiyi tanıyabilirim. Aslında bu konuda biraz cesur olduğumu söylerler çünkü tanışmak istediğim kim olursa olsun kafama koyduğumda mutlaka tanışır o kişiyle bir şeyler yaparım.

Şimdi beni tanıyanlar gülümseyerek “ biliyoruz senin isteyip tanışamayacağın kişi yok? Hele güzel bir hanımsa elinden kurtulamaz !’ deyip bana hafiften takılacaklar. Yahu hanımlar benimle ilgileniyorsa suç bende mi? Şaka bir yana yaptığım işlerde de görüyorum. “hanımlar bazı olaylarda beylerden daha duyarlı, daha dikkatli ve aktifler diye bilirim. Bununda böyle olması bence güzel çok güzel”

Bakın gecen hafta engellilerle ilgili bireyler anlatmam için öğretmenlerim beni Bolu Zübeyde Hanım mesleki teknik ve Anadolu lisesine çağırdı. Beni çağırdıklarında ilk önce dedikleri “Onur biz böyle bir etkinlik yapmak istiyoruz konuşmacı olarak sen geliyorsun yanına kimi çağıralım? Oldu. Bende hemen Zicev’in özel çocuklardan kurulu bir müzik topluluğu var dedim ve o gurubu çağırmalarını önerdim.

Sağ olsunlar Bolu Ziçev’deki hocalarım ve arkadaşlarım bizi kırmayıp bu güzel daveti kabul ettiler. Gerçekten onların bize eşlik etmesiyle çok eğlenceli ve keyifli bir gün oldu. Engelsiz çocuklar çaldı söyledi. Liseli öğrenciler onlara eşlik etti. Hatta bir ara karşılıklı cifte telli bile oynadılar. Etkinlik bittiğinde bir arkadaşım yanıma geldi. Bana sen istemişsin bu ekibi merak ettim niye özellikle bu ekibi istedin? Diye sordu.

Bende niye istediğim etkinlikte belli olmadı mı? Bak buranın yaş ortalaması 15 ben buraya üniversite hocalarını da çağıra bilirdim. Onlarda seve seve gelirlerdi ama sadece anlatırlardı ve onlar ya da Bolu protokolü olsaydı burası bu kadar eğlenceli olur muydu? Benim bu öneriyi öğretmenlerime sunarken yapmaya çalıştığım şey bir çeşit kaynaştırma ve tanıştırmaydı. Sanırım amacıma ulaştım baksana herkes ne kadar mutlu oldu dedim.

Şimdi “ aaa olur mu? Bu ne biçim etkinlik protokol yok hoca yok bunlar olmayınca çocuklar nasıl bilgilenecek“ diyebilirsiniz. İşte bu tip etkinliklerde çoğu kişi bu düşüncede oluyor. Protokolü çağırmaya merakı olunca inanın bana o gün engellenenler için düzenlenen bir etkinlik olmaktan çıkıyor. Çünkü en çok Protokoldekiler konuşuyor. Bazı hocalarımızda bu tür etkinliklerde kendilerini ders veriri gibi görüyor. Konuşmayı uzata bildiği kadar uzatıyor. Etkinlik amacından çıkıp çok sıkıcı bir hale gelebiliyor.

“Ne yapalım kimse gelmesin mi? demeyin.” Tabi ki bu tür etkinliklere herkes katılacak ancak engellenenler için düzenleniyorsa. En çok engellenenler konuşacak, en çok engellenenler eğlenecek. Protokolde ve diğer konuklarda onları mümkün olduğu kadar dinleyecek ve eşlik edecek. Ama ne yazık ki bu hep unutuluyor.

Hâlbuki 3 Aralık engelliler günü ve haftası yapılan etkinliklerin amacı “ insanlara özellikle çocuklara engelli diye bir varlık yoktur demek hatta göstermek değil midir?” maalesef bunu çok az etkinlikte görüyoruz. Çok az etkinlikte bu kadar çok eğlenebiliyoruz. Çünkü dinlemesi gerekenler konuşuyor. Anlattıkları da hep aynı şeyler. Konuşması gerekenler susuyor. Bizim bu etkinlikler vesilesiyle engellenen arkadaşlarımızla geleceğin büyüklerini tanıştırmamız kaynaştırmamız lazım zaten çocuklar bir birlerini tanıyınca araştırarak bilgi edinip, bilinç sahibi olurlar.

Bir şeye daha değinmeden geçemeyeceğim gecen hafta dünya engelliler günü sebebiyle bazı engellenen arkadaşlarımız Boluspor’lu futbolcularla bir araya gelmişler. Ayrıntıları tam olarak bilmiyorum. Ancak Sevgili Boluspor’lu yetkililere yıllardan beri bu satırlarda sesleniyorum. Gelin engellenenlerden oluşan özgür bir takım oluşturalım. Sporla, futbolla engelleri aşalım diyorum. Umarım bu arkadaşlarımızın Boluspor’a yaptığı bu küçük ziyaret, sadece ziyaret olarak kalmaz. Biri çıkarda bu anlatmaya çalıştığımı yapar. Bolusporumuz’da Özgür sporculardan kurulmuş takımıyla başarılara imza atıp herkese iyi bir örnek olur.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…