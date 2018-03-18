Haber: Esra Öztürk

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde ilimiz protokolü de yayınladıkları mesajlar ile tüm dünyaya “Çanakkale Geçilmez!” sözünü öğreten kahraman şehitlerimizi andılar. Protokolün yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde;

Bolu Valisi Aydın Baruş;

“Milletlerin tarihlerinde nesilden nesile anlatılan unutulmaz kahramanlık sayfaları vardır. Bir milleti dünya üzerinde gerçek anlamda güçlü kılan bu kahramanlık sayfalarının uğruna yazıldığı manevi değerlere sahip olmaktır. Mukaddes bildiği amaçlar uğrunda canından vazgeçebilmeyi ifade eden şehitlik bu değerlerin başında gelmektedir.

Millet olma şuuruna eriştiğimiz altın tarih sayfalarının başında gelen Çanakkale Savaşı Milletimizin benliğinde şehitliğin anlamını yaşatan bir destandır. 18 Mart 1915’te dünyanın en gelişmiş askeri imkânlarına sahip devletlerine karşı vatanını savunmak için göğsünü siper eden Mehmetçiğimizin yazdığı bu destan tarihimizin en şanlı sayfalarından birini oluşturmaktadır.

Kahraman askerlerimiz Çanakkale’de tüm imkânsızlıklara rağmen ölüme meydan okuyarak dimdik duruşları ve insanüstü mücadeleleriyle hürriyetimizin ve istiklalimizin ölümsüz sembolleri olmuşlardır. Atalarımızın bu yüksek manevi ruh ve milli şuurla kazandığı eşsiz zafer sayesinde tüm dünya Türk Milletinin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. On binlerce vatan evladının ölüme gülümseyerek toprağa düştüğü Çanakkale’de kazanılan iman zaferinin kazanıldığı tarih olan 18 Mart, bu anlamına uygun olarak aynı zamanda Şehitleri Anma Günü olarak belirlenmiştir.

Çanakkale Destanının bizlere miras bıraktığı bu fedakârlık ve şehitlik ruhu bugün de Milletimizin benliğinde dipdiri yaşamaktadır. 15 Temmuz 2016’da Milletimizin iradesine ve bağımsızlığımıza kast eden FETÖ ihanet çetesine karşı erkek-kadın, genç-yaşlı demeden meydanlara atılan insanımızın gösterdiği duruş, Türkiye’nin bütünlüğünü ve birliğimizi hedef alan teröristlere karşı yurdumuzun dört bir köşesinde ve bugün Afrin’de cansiperane mücadele eden askerlerimizin ve güvenlik güçlerimizin sergilediği eşsiz metanet ve cesaret bu ruhun mevcudiyetinin müşahhas örnekleridir.

Şehitlerimizin bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini payidar kılmak, bu vatan toprakları üzerinde Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın gölgesi altında tek millet olarak yaşamak için Çanakkale ruhunu muhafaza etmek, bizi biz yapan değerler uğrunda gerektiğinde canımız pahasına mücadele etmek, ülkemizi medeniyetler yarışında daha ileriye taşımak için çok çalışmak şehitlerimize olan minnet borcumuzdur.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde, bu toprakları kanlarıyla bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve istiklal uğrunda mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükran duygularıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Bolu AK Parti Milletvekili Ali Ercoşkun;

"Çanakkale Zaferi'mizin 103. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Bundan 103 sene önce, milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde vatan için, bayrak için yedi düvele Çanakkale’yi nasıl dar etmişse, bugün de hem içeride, hem de dışarıda teröre ve destekçilerine başlattığı mücadelelerle onlara dünyayı dar ederek, Çanakkale'deki kahramanlık ruhunu, birlikteliği, azmi ve kararlılığı ortaya koymayı sürdürüyor.

Ülkemizin ve milletimizin istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını dost-düşman herkese göstereceğine olan inancımla, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Bolu Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili Tanju Özcan;

“Çanakkale’de düşman kuvvetlerine ‘dur’ diyen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, gelecekte verilecek Kurtuluş Savaşı’yla dalga dalga yayılacak bağımsızlık ve özgürlük rüzgarının da habercisi oldular.Ülkemize yönelik emperyalist saldırıyı püskürten ve ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizden hem bu günümüz, hem de geleceğimiz için alınması gereken dersler vardır.

Çanakkale Zaferi’nden 6 yıl sonra, Milletimizin Vatan ve Hürriyet aşkıyla verdiği mücadelenin ruhuyla, Şehitlerimizin kanıyla yazılan Milli Marşımızı, tamda Zaferin Yıldönümünde tartışmaya açanların, Milli Marşı değiştirme cüretinde bulunmak isteyenlerin, emperyal devletlerce kandırılarak ülkemize saldıran Anzak Askerlerinden tek farkı yoktur. O gün Vatan topraklarını nasıl koruduysak bugünde aynısını yaparız.Bu inanç ve kararlılıkla Çanakkale Zaferininin 103. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor, gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyor, ‘Afrin operasyonunda’ olan kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kudret diliyor, ailelerine sağlıcakla dönmeleri için dua ediyorum.”

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay;

"Bugün Çanakkale Zaferimizin 103'ncü yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Milletimizin neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutulmaması gereken bir derstir. Dün Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz'da da en modern silahlar, milletimizin azim ve inancı karşısında çaresiz kalmıştır. 15 Temmuz'da yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden ruhun ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum. Ama bundan ders almayanların kirli emelleri, ve oyunları ülkemiz üzerinde devam ettiğini de üzülerek görmekteyiz. Çanakkale'de yedi düvele "Çanakkale geçilmez" diyen şanlı kahramanlarımızın bugün torunları ise Zeytin Dalı Operasyonu ile Türk milleti üzerinde oynanmak istenen son oyunu bozmak için, canlarıyla, kanlarıyla destan yazmaktadırlar. Rabbim ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin. Ama şunu bilmiyorlar ki; şehitlik ve şehadetin en güzel yakıştığı millet, Türk milletidir. Vatanımızı korumak için bu uğurda Türk milleti şehitlik mertebesine ulaşmak için adeta koşarcasına gidecek, oynanan oyunları bozacaktır.

Bu düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 103'nci yıldönümünde; ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimizi rahmet, fedakâr gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla yâd ediyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Adem Evcil;

“Bundan tam 103 yıl önce Çanakkale'de eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ruhu, tarihe mühür vurmuş bir müdafaa azmi tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Türk milleti Çanakkale'ye adeta etten duvar örmüş, mütecaviz emel, hedef ve saldırıları can pahasına püskürtmüş, böylelikle tarihin akışını değiştirmiştir. Kınalı kuzular kanlarıyla destan yazmışlar, vatan, bayrak ve milli namusu lekeletmemişlerdir. Çanakkale'de iman gücü, var olma sevdası, istiklal aşkı, kardeşlik hissiyatı; batılın elçilerini, küfrün hesap ve heveslerini silindir gibi ezip geçmiştir. Vatan savunması için bedenlerini siper eden asil millet evlatları birlik, beraberlik ve dayanışma şuuruyla Çanakkale'yi geçilmez yapmışlardır. En modern silahlar, en ileri savaş araçları, teknolojinin tüm imkan ve kabiliyeti Çanakkale'de tel tel dökülmüş, düşmanca niyetler denizin dibine gömülmüştür. Buğday kırığından yapılmış çorbalarla öğün geçiren, çamur barınaklarda kalan, içecek su, yiyecek ekmek, giyecek ayakkabı bulmakta zorluk çeken kahramanlarımız imkansızlıklar karşısında asla pes etmemişlerdir

Çanakkale'nin duanın, direncin, dirilişin, dirayetin, devleşen feragat ve faziletin zirvesi ve kartal yuvasıdır.Türk milleti Çanakkale'de zoru başarmış, 253 bin şehidimiz Çanakkale'yi boydan boya manevi surla çevirmiştir. Tarih böylesine şanlı ve görkemli bir mücadele bilincine, efsanevi uyanış ve stratejik zafere çok az şahitlik etmiştir. Elbette Çanakkale şehitlerimizin aziz ve eşsiz bir eseridir. Toprağın koynuna kefensiz giren yiğitlerimiz, Türk tarihini omuzlamışlar, bağımsız yaşama iradesini sancak gibi sallamışlardır. Çanakkale'nin her köşesi tertemiz şehit kanlarıyla yoğrulmuş; kaldırılan 215 okkalık top mermileri, Allah Allah nidalarıyla düşman mevzilerini dağıtan milli kudret istikbalimize nefes aldırmıştır. Hilalin umutları Çanakkale'de tazelenmiş, Türk milleti boyunduruk ve esareti tümden reddetmiştir. Milli mücadele yıllarında gösterilen atılganlığın arka planında Çanakkale ruhunun kazandırdığı özgüven olduğu da tartışma götürmez bir gerçektir. Ne mutlu ki, büyük Türk milleti, vatanı, devleti, inancı ve hürriyeti uğruna canını feda edebilecek müstesna evlatlarını bağrından yetiştirebilmiştir.

‘Yüce dinimiz bu 'canından vazgeçme', ' varlığını kutlu değerler adına terk etme' halini şehadet olarak tanımlamış ve Cenab-ı Allah bu uğurda can verenlerin asla ölmeyeceğini müjdelemiştir. Aziz şehitlerimizi, bizlerden daha kıymetli yapan, onları kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerimizden bir nebze olsun hafifleten ve bizleri teselli eden duygular da 'şehit' olmanın bu çok özel anlamında saklıdır. Neye mal olursa olsun şehitlerimizin emaneti bu aziz vatan ilelebet var olacaktır. Ecdadımızın kutlu bir mirası olan, asırlar içindeki kardeşlik, kaynaşma ve kucaklaşma hasletleriyle yükselen Türk milleti bölücü ve yıkıcı mihrakların keyfine bırakılmayacaktır. Çözülmeye karşı çare Çanakkale'dir, bölünmeye ve dağılmaya engel Çanakkale emanetidir. İlhamımız Çanakkale'dir, itibar ve iddiamızın dayanağı muhterem şehitlerimizdir. Bu düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli ve manevi değerleri uğruna hayatlarından olmuş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Çanakkale'yi düşmana dar eden kahraman nesilden Cenab-ı Allah bin kere razı olsun, yattığı yerleri nurla doldursun.”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş;

“Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin seyrini değiştiren en önemli dönüm noktalarından birisi hiç kuşkusuz 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’dir. 18 Mart, şartlar ne olursa olsun aziz milletimizin bağımsızlığına, yurdunda, vatanına ve bayrağına olan bağlılığından hiçbir surette vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösteren emsalsiz bir zaferin ismidir. Bu milli ruh üzerinde yükselen sarsılmaz inanç ve bağlılık, Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınlara emin ve kararlı adımlarla yürümesinde en önemli güç ve dayanaklardan birisidir. Vatan ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden 18 Mart şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu kutsal ve değerli miras, yine Atatürk’ün çizmiş olduğu uygarlık hedefi doğrultusunda nesiller boyu yarınlara emin adımlarla taşınacaktır.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük zaferin tarihin sayfalarına silinmez harflerle yazılmasını sağlayan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnet ile anıyoruz. Vatanı uğruna toprağa düşen ancak milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşamaya devam edecek olan aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”