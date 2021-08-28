"Provokasyonlara geçit yok"

Haber: Yasin Bilgi

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekili, İl Başkanı Danışmanı Ramazan Üzmez, ülkenin gündemine oturan yabancı uyruklu vatandaşlar konusunda açıklamalarda bulundu. Üzmez, “ Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan'ın mültecilerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar ülke gündemine oturmuş ve uzanca süre tartışılmıştır. sonrasında fırsat bekleyen provokatörlere harekete geçmiş Ankara/Altındağ ilçesinde yaşanan bir olay sonrası provokasyon girişimi gerçekleşmiş adeta sokaklar savaş alanına dönmüştür. Bilge Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyin ve MHP'sinin bu göçmen sorunu hakkında görüşleri ve duruşu bellidir. Lakin bu hassasiyetle takip edilmesi gereken bir konudur. Geçtiğimiz günlerde bir provokasyon girişimi de ilimizde yaşanmıştır. Mesele her ne olursa olsun provokasyonlara asla geçit vermeyeceğiz. Devletimizin ve polisimizin yanında olacağız” dedi.

“BİR OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ, DİRİ OLACAĞIZ”

Gençlere seslenen Ramazan Üzmez, “Buradan tüm genç kardeşlerime sesleniyorum. Dibini görmediğiniz provokasyon kuyularına dalmayın. Türk Milletinin birlik ve beraberliği her türlü senaryoyu yerle yeksan edecektir. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021, 19:59