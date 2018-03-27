Haber: Aysun Beykoz

AİBÜ İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hülya Ensari’nin yaptığı açıklamaya göre “Hastanemize bağlı bir birim olarak hizmet verecek olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi Psikiyatri polikliniğinin sorumluluğunu Yrd. Doç. Dr. Burcu Rahşan Erim üstlenecek. Amacımız, özellikle kadınların gebelik ve doğum sonrası dönemlerinde sıklıkla yaşadıkları depresyon, psikoz gibi ruhsal hastalıkların zamanında ve yerinde tedavi edilmesinin yanı sıra; tedavi gören çocuk hastaların da gerektiğinde anne ve babalarına yönelik ruhsal destek sağlamaktır. Şehir merkezinde erişimi kolay bir noktada psikiyatrik muayene ihtiyacı olanların da hizmet alabileceği psikiyatri polikliniği Salı ve Cuma günleri hizmet verecektir. Böylece Toplum Temelli Ruh Sağlığı hizmetlerine Köroğlu Ünitesi ve Fizik Tedavi Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Köroğlu Ünitesinden sonra Kadın-Doğum Ve Çocuk Ünitesi de eklenerek; ilimizdeki tüm tedavi kurumlarında psikiyatri alanında tedavi hizmetlerine erişim sağlanmış oldu.” dedi.

Ensarİ; “İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde her gün; Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde Salı ve Cuma günleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise Pazartesi ve Çarşamba günlerinde psikiyatri polikliniği hizmeti verildiğini hatırlatarak “Bu hizmetin verilmesinde başta İl Sağlık Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol olmak üzere; İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Gürdal’a, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Dilekçi’ye destekleri için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.