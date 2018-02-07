Haber: Semih Baykal

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisinden Ürolojiye, Nörolojiden Kardiyolojiye kadar pek çok branşta hizmet verirken tek eksik alan olan Psikiyatride de poliklinik hizmeti vermeye başlayarak tüm eksiklerini tamamlamış oldu. Pek çok branşta hizmet veren İzzet Baysal Devlet Hastanesinde Psikiyatri alanında poliklinik hizmeti verilemiyordu. Açılan Psikiyatri polikliniği ile artık hastanede eksik hiç poliklinik kalmadı ve hastane eksiksiz bir şekilde Bolu halkına hizmet verecek.