Psikolojik Destek için “0312 666 60 06”

Haber: C. Kutay Aykan

Sadece Başkent’ten değil diğer illerden hatta yurt dışından da “0312 666 60 06” numaralı telefonu 08.30-24.00 saatleri arasında arayan vatandaşlar, psikologlardan ücretsiz psikolojik destek alıyor. Bu güne kadar Bolu ve çevre illerinden destek hattına arayanların sayısının 400’ü geçtiği belirtiliyor. Kriz Masası bünyesinde Nisan ayından itibaren hizmet vermeye başlayan ‘Psikolojik Destek Hattı’na Ankara başta olmak üzere Burdur, Kırıkkale, Zonguldak, Kayseri, Çankırı, Bolu, Bursa, Antalya, İzmir, İstanbul, Afyon, Sivas, Sakarya, Kahramanmaraş, Sinop, Kocaeli ve Samsun’un da aralarında bulunduğu 25 ilden yoğun talep geliyor. Bugüne kadar toplam bin 600 vatandaş arayarak psikolojik destek alırken, Bolu ve çevre illerden 400’ü aşkın kişinin hattı aradığı belirtildi.

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların ruh ve beden sağlığını korumak amacıyla kurulan Psikolojik Destek Hattı, 08.30-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonları da dahil Psikolojik Destek Hattına “0312 666 60 06” numaralı telefondan ulaşan vatandaşlar, 3 vardiya ile 7 gün boyunca hizmet veren 30 psikologla 25 dakika ile 1 saat aralığında görüşebiliyor.