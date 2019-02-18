Psikolojik sorunları varmış!

Haber: Kasım ŞAHİN

Kulüp Avukatı Barut, haberimiz üzerine yazılı bir açıklama yaparak, şunları söyledi; “Kulübümüzün sözleşmeli futbolcularından Yusuf Emre Gültekin'in kendi talebi üzerine 17.02.2019 tarihinden itibaren 1 ay ücretsiz izine ayrılması Kulübümüz tarafından da uygun görülmüştür.Anılan futbolcunun veya Kulübümüzün bu tarih, itibari ile Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin tek taraflı veya iki taraflı feshi söz konusu değildir” dedi.

Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle sezon başında o dönemin Teknik Direktörü Sait Karafıntınalar’a durumunu anlatan ve kulüpten ayrılmak istediğini belirten Gültekin’in bu isteğine teknik direktör hayır cevabı vermiş, takımda kalmasını istemişti.

Ne var ki aradan geçen sürelerde bir türlü takıma faydası olmayan ve hala daha psikolojik sorunlar yaşan Gültekin bu seferde Altay maçı sonrası teknik direktör Orhan Kaynak ve kulüp başkanı Necip Çarıkcı’ya bir kez daha giderek, bir ay izin istemiş, kulüpte bu izne karşın olumlu cevap vererek, Gültekin’in8 bir ay süreyle izne gönderilmesine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 15:42