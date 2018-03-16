Haber: Aysun Beykoz

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin verdiği destek ile bundan böyle Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üniversite Ünitesinde Pazartesi ve Çarşamba günleri psikiyatri polikliniği hizmeti verilecek.

Konuyla ilgili olarak Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Dilekçi; “Hastanemize fizik tedavi ihtiyacı ile başvuran hastalarımıza, kurumumuza geldiklerinde başvurabilecekleri Psikiyatri polikliniği hizmetini de hayata geçirdik. Hastalarımız kurumumuzdan sadece fizik tedavi hizmeti değil, aynı zamanda Pazartesi ve Çarşamba günleri olan Psikiyatri hizmetini de alabilecekler. Bize bu uygulamada desteğini esirgemeyen başta İl Sağlık Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL olmak üzere İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hülya ENSARİ ve ekibine de teşekkür etmek isterim” dedi.