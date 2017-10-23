banner133

banner101

23 Ekim 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • PTT 177 Yaşında

    Posta Telgraf Teşkilatı, Tüm Türkiye’de olduğu ilimizde de çeşitli etkinliklerle 177’nci yaşını kutladı. Etkinlikler kapsamında 177 numaralı müşterisine çeşitli hediyeler verdi.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 13:02
    Bu haber 37 kez okundu
    PTT 177 Yaşında
    Foto galeriye git

    Haber: Semih Baykal

    Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1840 yılında kurulan Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), 177’nci yılını ilimizde düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. İlk Olarak PTT Bolu Şubesi, Anıt Park’ta Ata’nın huzurunda tören düzenledi. Tören’de ilk olarak PTT Bolu Şubesi Baş Müdürü Şahin Abak, Ata’nın huzuruna çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşının ardından buradaki tören sona erdi. Baş Müdür Şahin Abak ve PTT çalışanları daha sonra Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaretti.

    177’NCİ ŞANŞLI MÜŞTERİ HEDİYELERİNİ ALDI

    Ziyarettin ardından müşterilerine 177’nci yıl dolayısıyla sürprizler hazırlayan PTT Bolu Şubesi Baş Müdürü Şahin Abak, HGS işlemi yapmak için şubeye gelen ve numaramatikten 177 numaralı sırayı alan otopark işletmecisi Erem Akgüney’e PTT'nin hizmetlerini anlatan broşür, özel olarak hazırlanmış, saat, flatelik ürün ve çeşitli ürünler olan hediye paketi verildi. Sıradan bir işlem için PTT’ye gelen ve hediyelerle karşılaşan Erem Akgüney, şaşkın olduğunu ifade ederek; “ Karşılaştığım manzara karşısında çok şaşırdım. Daha nice 177’nci yıllar diliyorum. Kargo, posta olsun birçok hizmetimi posta üzerinden yapıyorum. Hizmetlerinden memnunuz. Gayet çok başarılı bir kurum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

    “HER ZAMAN HALKIMIZIN İÇİNDE VE YANINDA OLAN BİR KURUMUZ”

    Abak, müşterisine hediyesini verdikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar baktığımız zaman PTT, ülkemizde birçok alanda,  haberleşme alanında kesintisiz hizmetlerine devam ediyor. Her zaman halkımızın içinde ve yanında olan bir kurumuz. Bu sunmuş olduğu hizmetlerin üzerine her geçen gün ilave hizmet alanları yaratarak devam etmekteyiz. Yine son yıllarda hızla gelişen teknolojiyi de yakından takip ederek ve kullanarak üretip hayata geçirdiği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-PTTAVM, e-tebligat, Pttcell, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gbi hizmet alanları ile halkımızın ihtiyaçlarını karşılamakta ve sürekli olarak yeni projeler üretmeye devam ederek kendisini yenilemektedir” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Posta, Telgraf, Teşkilatı, Tüm, Türkiye’de

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TÜRK “STK”LİDERLERİNDEN”NİHAT ALPAT ÖZTÜRK”BEY’İN ARDINDAN…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AMATÖR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Aydın Hitit Aydın Hitit FUAT HOCA İSTİFA…
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129