Haber: Semih Baykal

Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1840 yılında kurulan Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), 177’nci yılını ilimizde düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. İlk Olarak PTT Bolu Şubesi, Anıt Park’ta Ata’nın huzurunda tören düzenledi. Tören’de ilk olarak PTT Bolu Şubesi Baş Müdürü Şahin Abak, Ata’nın huzuruna çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşının ardından buradaki tören sona erdi. Baş Müdür Şahin Abak ve PTT çalışanları daha sonra Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaretti.

177’NCİ ŞANŞLI MÜŞTERİ HEDİYELERİNİ ALDI

Ziyarettin ardından müşterilerine 177’nci yıl dolayısıyla sürprizler hazırlayan PTT Bolu Şubesi Baş Müdürü Şahin Abak, HGS işlemi yapmak için şubeye gelen ve numaramatikten 177 numaralı sırayı alan otopark işletmecisi Erem Akgüney’e PTT'nin hizmetlerini anlatan broşür, özel olarak hazırlanmış, saat, flatelik ürün ve çeşitli ürünler olan hediye paketi verildi. Sıradan bir işlem için PTT’ye gelen ve hediyelerle karşılaşan Erem Akgüney, şaşkın olduğunu ifade ederek; “ Karşılaştığım manzara karşısında çok şaşırdım. Daha nice 177’nci yıllar diliyorum. Kargo, posta olsun birçok hizmetimi posta üzerinden yapıyorum. Hizmetlerinden memnunuz. Gayet çok başarılı bir kurum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“HER ZAMAN HALKIMIZIN İÇİNDE VE YANINDA OLAN BİR KURUMUZ”

Abak, müşterisine hediyesini verdikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar baktığımız zaman PTT, ülkemizde birçok alanda, haberleşme alanında kesintisiz hizmetlerine devam ediyor. Her zaman halkımızın içinde ve yanında olan bir kurumuz. Bu sunmuş olduğu hizmetlerin üzerine her geçen gün ilave hizmet alanları yaratarak devam etmekteyiz. Yine son yıllarda hızla gelişen teknolojiyi de yakından takip ederek ve kullanarak üretip hayata geçirdiği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-PTTAVM, e-tebligat, Pttcell, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gbi hizmet alanları ile halkımızın ihtiyaçlarını karşılamakta ve sürekli olarak yeni projeler üretmeye devam ederek kendisini yenilemektedir” dedi.