PTT caddesi esnafı kolları sıvadı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu’da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı vatandaşlara zorluk çıkarmaya devam ediyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre ilimizin merkezinde kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü. Bolu’nun en işlek caddelerinden biri olan PTT Caddesinde, zorlu kış şartlarına rağmen sabah saatlerinde dükkan açan esnaf, dükkanının önünü açmasında zorlandı.

PTT Caddesi esnafı, Bölgede temizlik yapan Bolu Belediyesi Temizlik İşçilerine yardım etti. Kolları sıvayan esnaf yaklaşık 50 santimetre kalınlığındaki kar birikintisini kürekle temizledi