Haber: S. Özge Yücel

PTT Personeli, Köroğlu Şubesi’nin önünde bir basın açıklamasında bulunarak sahip olmak istedikleri hakları saydılar. Personeller açıklamaya 15 Temmuz gecesi yaptıklarından bahsederek başladı “Millet olarak sonuna geldiğimiz, 2016 yılında büyük imtihanlardan geçtik. 15 Temmuz’da bir dönüm noktası yaşadık. Millet olarak hep birlikte uçurumun kenarından döndük. Hain FETÖ kalkışmasıyla amaçlarına ulaşamayanlar, canlı bombalarla, faiz ve döviz lobileriyle, suikastlarla birliğimizi beraberliğimizi bozmak için hileler deniyorlar. Canlı bombalarla hafta sonu iznine çıkan askerlerimizi emanet olan Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u sırtından vuracak kadar alçak olduklarını gösterdiler. 15 Temmuz FETÖ / PDY terör örgütünün darbe girişimini millet iradesiyle durdurulmuş ve her zaman demokrasiden, sivil iradeden yana olmuştur. 15 Temmuz gecesi TRT’nin darbeciler tarafından işgal edildiğini duyduğumuz anda oraya ilk gidenlerdeniz ve TRT’nin darbecilerden temizlenmesinde büyük rol oynadık. Bu söylediğime TRT’nin güvenlik kameralarından da ulaşabilirsiniz”

PTT Çalışanları, 2015 yılı 3. Dönem Toplu Sözleşmede mutabakata varılan maddelerin yürürlüğe konulmamasının kendilerini üzdüğünden bahsederek “Bizler sorumlu sendikacılığın gereği olarak 2016 yılında birçok badire atlatan ülkemizin selameti için kamu görevlileri olarak sıkıntılarımızı dillendirmedik adeta yutkunduk. Şuan bütün kamu görevlilerinin en büyük sıkıntısı 2015 yılı 3. Dönem Toplu Sözleşmede mutabakata varılan maddelerin yürürlüğe konulmamasıdır. Bu da bizleri ziyadesiyle üzmektedir. 2015 yılı 3. Dönem Toplu Sözleşmede dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile imzaladığımız Toplu Sözleşme mutabakatından hayata geçirilmeyen ve sıkıntısını çalışanlar olarak yaşadığımız aşağıda sıralayacağımız şu taleplerimizin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışanlar maddeleri tek tek sayarak hayata geçirilmelerini talep ederek açıklamasını sonlandırdı “PTT Çalışanlarının en büyük sorunu, izinlerinin bir sonraki yıla devredilemeyişidir. Yani iş yoğunluğundan ve eleman eksikliğinden dolayı izne çıkamayan PTT çalışanı 2016 yılının iznini, 2017 yılında kullanamıyor ve 2016 yılının izinlerini kullanamıyor. Bu konunun 2016 yılından ele alınarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

2015 yılı 3. Dönem Toplu Sözleşme metninin 12. maddesinde başdağıtıcı ve dağıtıcıların emeklilik yaşlarının 55’ten 60’a çıkarılması konusunda dönemin bakanıyla mutabakata vardık. Fakat bu kazanımımızda da maalesef kanuni düzenleme yapılmamış ve hayata geçirilmemiştir. Öyle ki kurum İdari Hizmet Sözleşmesi dayatmasıyla bu arkadaşlarımızı mağdur etmektedir.

KİT’lerde görev yapan kamu görevlilerinin ücret grupları yapılan toplantılarda ve görüşmeler sonucu 5 gruptan 3 gruba indirilmesi hususunda mutabık katılmış. Fakat bu konuda da kanuni düzenleme yapılmamış çalışanlar beklenti içerisinde kalmıştır.

Dağıtıcılara yıpranma hakkının verilmesi için PTT A.Ş. ve sendikamız mutabık kalmış fakat bununla ilgili kanun düzenlenmesi yapılmamıştır.

Sözleşmeli Personellerin kazançları brüt ücret üzerinden gelir vergisine tabi olurken 657’e tabi memurlar ise net ellerine geçen maaş üzerinden gelir vergisine tabi edilmektedir. Bu durumla ilgili kanuni düzenleme yapılmasını istiyoruz.

İller de ki çalışanlarımızın servisleri tasarruf tedbiri adı altında kaldırılmakta. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir.

PTT son on yılda büyük yol kat etmiştir. Bu çalışanlarının özverileri sayesinde olmuştur. Şimdi ise çalışanlar çok büyük baskı altındadır ve eleman eksikliği vardır. Bir an önce bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

PTT A.Ş.’de tüm kademelerde çalışanların unvan yükselme sınavlarına girebilmesi sağlanmalıdır.

Dağıtıcı personelin de kariyer planlamasına dahil edilmesi gerekmektedir. 4 yıllık lisans mezunu dağıtıcılarında unvan yükselme sınavlarına girmesinin önü açılmalıdır.

PTT A.Ş.’de daha önce denenmiş ve başarısız olan vardiya çalışma sistemi yeniden uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.”