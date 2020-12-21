PTT ‘de denetim yapıldı

Haber: C.Kutay Aykan

Haftanın ilk gününde yasakların bitmesi ile sabah saatlerinde Ptt şubesinde oluşan yoğunluk nedeni ile Pandemi süreci önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde; kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. PTT önündeki kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler pandemi sürecinde neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verildi. Alınan bilgiye göre denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.