PTT Kalıcı Konutlar hizmete girdi

Haber: Esra Öztürk

Bolu PTT Başmüdürü Şahin Abak, Kalıcı Konutlar PTT Şubesinin hizmete girdiğini bildirdi. PTT Başmüdürü Şahin Abak, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bolu PTT Başmüdürlüğü olarak yeni konseptle dizayn edilerek vatandaşlarımıza kesintisiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunacağımız Kalıcı Konutlar PTT Şubesi halkımızın hizmetine açılmıştır” dedi.,

“PTT, HİZMETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRİYOR”

Abak açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin en köklü, güvenilir ve saygın kurumlarından PTT, bugün geleneksel posta hizmetlerinin yanı sıra Bankacılık, Posta, Kargo-Lojistik ve e-Ticaret alanlarında faaliyetlerini genişleterek sürdürmektedir. Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahip olan PTT, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini her geçen gün gelişen teknolojiye öncülük edip hizmetlerini çeşitlendiriyor ve geliştiriyor. Bu kapsamda PTT’mizin imajına, vizyonuna, misyonuna ve kalite yönetim politikasına yönelik şekilde dizayn edilen Kalıcı Konutlar PTT Şubesi açılmıştır. “