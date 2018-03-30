Haber: Semih Baykal

PTT Bolu Şubesi, posta hizmetlerini vatandaşların ayağına getirmeye devam ediyor. Her zaman halkın daha iyi hizmet alması için çalışan PTT Bolu Şubesi, mobil aracını Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili’nin destekleriyle Karacasu Beldesi’ne getirdi. Her türlü posta hizmetinin sağlandığı mobil araç, mesai saatleri içersinde belde halkına hizmet ediyor. Mobil araç ile ilgili PTT Müdürü Hasan Binar şunları söyledi; “Mobil araçlarımız da PPT merkezlerinde yapılan tüm işlemler yapılmaktadır. Hiçbir ayrıcalık yoktur. Halkımızın ayağına hizmet getirmek için buradayız. Vatandaşımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Mobil aracın kurulmasında, hizmet vermesinde bizlere destek olan Karacasu Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“PTT’NİN BU HİZMETİNDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili de PTT’nin bu hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ederek; “PTT’nin bu hizmetinden çok memnunuz. Sayın Müdürümüze Allah’tan razı olsun ve böyle bir hizmeti belde halkımıza sundukları için teşekkür ederiz. Belde halkı PTT’nin bu hizmeti sayesinde çarşıya gitmek zorunda kalmıyor. Belde halkı da bu hizmetten çok memnun. Bu nokta belediye ve Başkan olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya ve müdürümüzün yanında olmaya hazırız” dedi.