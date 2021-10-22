PTT'nin 181'inci müşterisine yıl dönümü hediyesi

Haber: Uğur Balaban

PTT Bolu Merkez Şubesine para çekmek için gelen Büşra Ateş, 181. müşteri oldu. Ateş'e, PTT Bolu Başmüdürü Şahin Abak tarafından "Milli Mücadele'nin 100. yılı" anısına hazırlanan pul koleksiyonu, kitap ve çeşitli hediyeler verildi.

Tüm personelin yıl dönümünü kutlayan Abak, "Bugün bizim özel bir günümüz. PTT'nin kuruluşunun 181. yılı her yıl düzenli olarak o yılın şanslı müşterisini tespit ediyoruz. Bu sene de şanslı müşterimiz sizsiniz. Özellikle PTT'yi kullandığınız için size teşekkür ediyorum." dedi.

Ateş ise PTT'nin büyük bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "Posta ve kargo işlemleri için PTT'yi kullanıyorum. Şu anda bu duruma çok şaşırdım. PTT ailesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.