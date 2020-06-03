PTT poşete girdi

Haber: Erdla Tanrıverdi

Merkez PTT şubesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan amatör önlemler görenleri gülüm setti. PTT şubesinde gişeleri beyaz naylonla kaplayan şube çalışanları şeffaf olmayan naylonların ortasından delik açarak vatandaşın işini görmeye çalışıyor. Gişelerin üzerine gerilen beyaz naylonda açılan deliklerden iletişim kurmaya çalışan memurları gözlemleyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. PTT poşete girmiş yorumunu yapan vatandaşlar, “bu şekilde bir önlem olamaz. Bu önlem değil adeta vatandaşla dalga geçmek” yorumunu yaptılar.

Merkez PTT şubesinden çekilmiş ve vatandaşlar tarafından sosyal medyada yayınlanmış fotoğrafları ilginize yorumsuz sunuyoruz. İyi seyirler!...