PTT Sümer hizmete girdi

Haber: Gönül Olutürk

PTT Sümer Acenteliği, Cumhuriyet Caddesi üzeri İzzet Baysal Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi karşısında vatandaşların hizmetine açıldı. Vatandaşların artık merkeze gitmeden birçok işlemini PTT Sümer Acentesinde yapabileceğini ifade eden Acente Sahibi Barbaros İsmail Özçetin, “Şu an için tahsilatlar başladı. Tüm fatura ödemeleri, banka kredi ve kredi kartı ödemeleri, MTV, havale, vergi ödemeleri, HGS yükleme ve satışı işlemlerini vatandaşlarımız acentemizden rahatlıkla halledebilirler. Bunlara ek olarak kargo işlemleri ve maaş ödemeleri de önümüzdeki aylarda başlayacak acentemiz tarafından hizmete sokulacak” diye konuştu.

Pazar ve Resmi Tatil günleri kapalı olan PTT Sümer Acenteliği hafta içi 8.30-20.00 saatleri arasında, Cumartesi günü ise 9.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 15:31