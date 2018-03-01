Haber: BMA

BESOB Başkanı Tahir Gayret ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. PTT Baş Müdürü Şahin Abak yaptığı konuşmada,kendilerinin bu ziyaretini kabul eden ve büyük bir misafirperverlik gösteren Birlik Başkanı Tahir Gayret’e teşekkür etti. Ziyarette Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ile PTT A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün bünyesinde yer alan esnaf ve sanatkarların esnaf kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo gönderilerine mevcut PTT A.Ş. Posta ve Telgraf Ücret tarifesi üzerinden % 20 oranında indirim uygulanacağı müjdesi verildi.Sohbet havasında geçen ziyaret iyi niyet temennileriyle son buldu.