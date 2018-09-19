Haber: ESRA ÖZTÜRK

PETTE okul çantası ve etkinlik kitabı Bolu İnkılap İlkokulu öğrencilerine sosyal sorumluluk projesi kapsamında hediye edildi.

Hediye dağıtımına Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük, PTT İşletme Müdürü Fatih Ünlü ve bağlı pazarlama personeli Caner Tekin ile Okul Müdürü Adil Özmen katıldı. Ünlü, yeni eğitim öğretim döneminin Bolumuza ve ülkemize başarı getirmesi temennisinde bulundu.